Stuttgart. Die grün-schwarze Landesregierung in Baden-Württemberg will zur Bewältigung der Krise im kommenden Jahr nun doch neue Schulden machen. Wegen der absehbar schlechteren Konjunktur könne man im Rahmen der Schuldenbremse neue Kredite in Höhe von einer Milliarde Euro aufnehmen, teilte das Finanzministerium am späten Samstagabend nach der Sitzung der Haushaltskommission in Stuttgart mit. Damit solle die Rücklage gestärkt werden, um weitere Steuerausfälle ausgleichen zu können.

