Baden-Württemberg steht dicht vor der Alarmstufe

Stuttgart. Die Zahl der im Südwesten auf Intensivstationen behandelten Corona-Patienten ist deutlich angestiegen. Das Landesgesundheitsamt (LGA) in Stuttgart vermeldete am Freitag (Stand 16 Uhr) insgesamt 380 Fälle – und damit 29 mehr als noch am Tag zuvor.

In Baden-Württemberg gilt zurzeit die sogenannte Corona-Warnstufe, die für viele Ungeimpfte bereits zahlreiche Beschränkungen mit sich bringt. Sollte die Zahl der Corona-Intensivpatienten im Land nun aber an zwei aufeinanderfolgenden Werktagen auf über 390 steigen, wäre die sogenannte Alarmstufe erreicht. In vielen Bereichen würde dann die 2G-Regel gelten, wonach nur Geimpfte und Genesene Zugang erhalten.

Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg ebenfalls an. Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen binnen sieben Tagen pro 100 000 Einwohner betrug den Angaben zufolge 352,6 nach 332,3 am Vortag.

Die Zahl der gemeldeten neuen Corona-Infektionsfälle stieg dem LGA zufolge um 7977 auf nun 697 454 an. Es gab 38 weitere gemeldete Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus – damit stieg die Zahl der erfassten Verstorbenen im Zusammenhang mit der Pandemie auf 11 242. lsw

