Autonomer Minibus besteht Test

Bad Soden-Salmünster. Der Fahrer ist nur noch zur Sicherheit dabei: Ein autonomer Minibus ist seit einigen Wochen in Bad Soden-Salmünster (Main-Kinzig-Kreis) unterwegs. Es handelt sich um ein Pilotprojekt unter anderem des Rhein-Main-Verkehrsverbunds (RMV). Seinen Probebetrieb ohne Fahrgäste habe der Minibus schon bestanden, berichtete der RMV am Montag. Ab diesem Mittwoch sollen auch Fahrgäste in dem Shuttle mitfahren dürfen.

Die Teststrecke ist 1,3 Kilometer lang und liegt in einem Bereich, in dem es bisher keine Möglichkeit gab, den öffentlichen Nahverkehr zu nutzen – weil kein Angebot vorhanden war. Sie verbindet unter anderem eine Klinik, einen Parkplatz und die Spessart-Therme. Der Minibus trägt den Namen „Easy“ („Electric Autonomous Shuttle for You“) und ist mit maximal elf Stundenkilometern unterwegs. Bis November läuft der Test zunächst, betankt wird das Elektro-Fahrzeug mit Ökostrom.

Mit einem Joystick um Hindernisse

Mit elf Stundenkilometern rollt „Easy“ durch Bad Soden-Salmünster. © dpa

Das Shuttle hat Platz für acht Fahrgäste, die sich setzen und anschnallen müssen – denn es ist so programmiert, dass es sofort bremst, wenn es ein Hindernis wahrnimmt. Beim Probebetrieb ohne Fahrgäste habe sich gezeigt, dass falsch parkende Autos und andere Verkehrsteilnehmer, die sich nicht an Verkehrsregeln wie rechts vor links hielten, zu solchen Bremsungen führen, erklärte der RMV. Der „Operator“ genannte Fahrer muss dann mit einer Art Joystick um das Hindernis herum lenken, bevor es weitergehen kann.

Bisher habe es keine Probleme gegeben, sagte RMV-Geschäftsführer André Kavai. Denkbar sei der Einsatz autonomer Fahrzeuge langfristig in den Randzeiten am Morgen oder Abend sowie in ländlichen Gebieten. Dazu müssten sie allerdings schneller werden, sagte Kavai. Deutschland will Vorreiter beim autonomen Fahren werden. Erst kürzlich stimmte der Bundesrat einem Gesetz zu, das den Rechtsrahmen festsetzen soll. Fahrerlose Kraftfahrzeuge der sogenannten Stufe vier sollen demnach ab 2020 auf bestimmten festgelegten Strecken im Regelbetrieb am öffentlichen Straßenverkehr teilnehmen dürfen. lhe

