Außen historisch, innen modern

Mainz. Äußerlich leuchtet das barock verspielte historische Deutschhaus in Mainz am Rhein in einem satten dunklen Rotton. „Wenn man durch die Pforte eintritt, ist man in einer anderen Welt“, sagt Landtagspräsident Hendrik Hering. Der neue Plenarsaal und die angrenzenden Räume in dem Gebäude von 1740 sind hell und modern. Die im Dezember 2015 begonnene allererste grundlegende Sanierung des Parlamentsgebäudes steht kurz vor dem Abschluss – bis auf das Dach und die Außenwände ist alles neu. Der Umzug ist im August geplant. Architekt Linus Hofrichter spricht von einem der schönsten Landtagsgebäude in Deutschland.

Das im Zweiten Weltkrieg bis auf die Außenmauern zerstörte Deutschhaus war Anfang der 1950er Jahre in nur 150 Tagen zum Landtagsgebäude hochgezogen worden. Fehlender Brandschutz, technische Unzulänglichkeiten, keine Barrierefreiheit und zu wenig Platz für die rund 30 000 Besucherinnen und Besucher pro Jahr hatten die Sanierung notwendig gemacht. Der schlechte Zustand der Fassade, der Fund antiker Münzen, der nahe Rhein, Baukostensteigerungen von fast 18 Prozent – und nicht zuletzt die Corona-Pandemie haben die Sanierung in die Länge gezogen, wie Hering und Hofrichter sagen.

Zugleich kletterten die 2015 angenommenen Kosten in Höhe von 55 Millionen Euro für Bau, Nebenkosten und die Einrichtung auf etwa 73 Millionen. „Die Kostensteigerung ist nicht durch Fehlplanung entstanden“, sondern sei nachvollziehbar, betont Hering. Unter dem Anstrich des Deutschhauses waren alte Renovierungsfehler und unerwartet hohe Schäden zum Vorschein gekommen – und sorgten allein für fast zwei Millionen Euro zusätzlicher Kosten.

Ein nirgendwo bekannter Kriechgang zwischen den beiden Kavaliersgebäuden vor dem Deutschhaus habe die letzte Verzögerung verursacht. „Das ist ein hochspannender Untergrund, auf dem unser Parlament steht“, sagt Hering und zählt auf: Römische Stadtmauer, Kloster sowie Marktplatz. In dem Gebäude von 1740 tagte einst die frei gewählte Mainzer Republik: Der kurzlebige Freistaat (von März bis Juli 1793) gilt als erste Demokratie auf deutschem Boden.

„Demokratie in würdiger Weise“

Architekt Hofrichter hat im Inneren vor allem auf vier Materialien gesetzt: helle Eiche, Sandstein, recycelte Aluminiumrahmen in beige-metallic und für die Böden grauer Muschelkalk. Dazu kommt viel Glas.

So solle die Historie des Gebäudes gewürdigt und modernes Arbeiten ermöglicht werden, ohne protzig zu sein, sagt Hofrichter. „Das ist eine Architektur, die einen 30, 40 Jahre begleiten kann.“ Die Sanierung passe zu den bodenständigen und zugleich selbstbewussten Rheinland-Pfälzern, findet Hering. Und: „Die Demokratie präsentiert sich in würdiger Weise.“ Das neue Parlamentsgebäude werde auch in 20 Jahren noch zeitgemäß und modern sein. Der Landtag habe jetzt vorgelegt und hoffentlich damit auch eine Anregung für die Gestaltung des Platzes vor dem kurfürstlichen Schloss gegenüber gegeben. lrs

