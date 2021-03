Stuttgart. In den Reihen von Wirten und Clubbetreibern herrscht Verunsicherung. In den Frust über die monatelangen Schließungen platzen in diesen Tagen Meldungen über einen drohenden Konzessionsverlust. Denn die Gaststättengesetze der Länder schreiben vor, dass die Betriebsgenehmigung erlischt, wenn sie ein Jahr nicht genutzt wurde. In dieser Woche jährt sich der erste Lockdown in der Pandemie. Viele Clubs und Kneipen durften bis heute nicht wieder aufmachen.

Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) hat schon vor Wochen Alarm geschlagen. Das baden-württembergische Wirtschaftsministerium hat in dieser Woche einen Erlass veröffentlicht, der die Verantwortung den Landkreisen und größeren Städten zuschiebt. „Die Jahresfrist kann durch die zuständige Gaststättenbehörde verlängert werden“, teilte Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) mit. Die Inhaber werden aufgefordert, „formlos oder auch per Telefon bei ihrer Behörde eine Fristverlängerung zu beantragen“. Die Ämter könnten alternativ per Verordnung von sich aus die Fristverlängerung bewilligen.

An diesem Modell gibt es Kritik. „Eigentlich muss das Ministerium eine Verordnung einheitlich für das ganze Land erlassen“, kritisiert Erik Schweickert, der Vorsitzende des Wirtschaftsausschusses im Landtag. Genau diesen Weg ist zum Beispiel das Nachbarland Rheinland-Pfalz gegangen. Für den dortigen Wirtschaftsminister Volker Wissing (FDP) ist es „in dieser Situation eine Selbstverständlichkeit, dass die Gaststättenerlaubnis bestehen bleibt“. Dazu sei die landesweit gültige Allgemeinverfügung „eine wichtige Voraussetzung“. Auch Berlin hat das einheitlich geregelt.

Fleißarbeit für 208 Behörden

Im Stuttgarter Wirtschaftsministerium wird die Auffassung vertreten, dass die hiesige Rechtsgrundlage einen landesweiten Erlass nicht erlaube. Sebastian Ritter, der zuständige Dezernent beim Städtetag Baden-Württemberg, ist da anderer Auffassung: „Man hätte eine Allgemeinverfügung erlassen können.“ Aber auch er habe Bauchschmerzen, dass die vor Gericht Bestand hätte.

Die Fristverlängerung wird in Baden-Württemberg nun zur Fleißarbeit für 208 kommunale Ämter, die vor Ort in Landkreisen und größeren Städten für die Gaststätten zuständig sind. Die Stadt Heidelberg zum Beispiel hat bereits per Allgemeinverfügung die Genehmigungen um ein Jahr verlängert. Vier Seiten lang ist das Papier. Auch der Alb-Donau-Kreis hat das Problem für seine kleineren Gemeinden inzwischen aus dem Weg geschafft.

Einen anderen Weg ist die Stadt Bad Waldsee im Allgäu gegangen. Die Verwaltung hat alle 75 Gastronomiebetriebe angeschrieben und vor dem Verlust der Konzession gewarnt. Die Wirte sollten doch bitte per Mail oder Rückruf formlos Aufschub für ihre Konzession beantragen. Das Schreiben sei als Unterstützung gedacht gewesen, rechtfertigt sich die Verwaltung.

Als Erste schließen mussten die Clubs. Discos und auf den Getränkeausschank spezialisierte Kneipen hatten im Januar im Vergleich zum Vorjahresmonat ein Umsatzminus von 93 Prozent. Angesichts dieser am Freitag vom Statistikamt veröffentlichten Zahlen relativiert sich für Dehoga-Sprecher Daniel Ohl das Konzessionsthema: „Für die Betroffenen ist die andauernde Schließung das weitaus größere Problem.“