Stuttgart. Bei den baden-württembergischen Grünen sind die unter 30-Jährigen auf dem Vormarsch. Auf den ersten 17 besonders aussichtsreichen Plätzen der Liste für die Bundestagswahl haben sich sechs junge Kandidaten meist in Kampfabstimmungen gegen Ältere durchgesetzt. Wahlrechtsexperte Joachim Behnke sieht durch den Parteitag seine Kritik am Listensystem bestätigt. Genau dieses wollen die Grünen aber so schnell wie möglich auch für den Landtag einführen.

AdUnit urban-intext1

Die Abgeordneten im Landtag werden immer jünger. © dpa

Im Ausgang des Tauziehens um die begehrten Tickets in den Bundestag sieht Behnke bei den Grünen eine „gewisse Kluft zwischen dem Bild, das nach außen vermittelt wird, und wie man in eigener Sache entscheidet“. Ihre Forderung nach Einführung eines Zwei-Stimmen-Wahlrechts für den Landtag begründen die Grünen mit dem Hinweis, man könne mit einer Landesliste „ein starkes Team aufstellen, das der vielfältigen Gesellschaft in Baden-Württemberg Rechnung trägt“.

Genau dies sieht Behnke aber bei der Liste für die Bundestagswahl nicht eingelöst. Angesichts der Umfragewerte geht er davon aus, dass die ersten 17 Plätze die Fahrkarte nach Berlin garantieren. Sechs Kandidaten unter 30 haben es in diesen Bereich geschafft. Die meisten studieren noch, alle haben Erfahrung in Parteigremien.

„Zwei Jahre im Vorstand der Grünen Jugend oder des Landesvorstandes sind für die Nominierungen offensichtlich wichtiger gewesen als 20 Jahre Erfahrung in einem Beruf außerhalb der Politik“, meint Politikwissenschaftler Behnke aus Friedrichshafen. Beim Kampf um Platz 12 warf zum Beispiel der 29-jährige Marcel Emmerich den 60-jährigen Bundestagsabgeordneten Gerhard Zickenhainer aus dem Rennen. Die amtierende Abgeordnete Margit Stumpp (58) wurde gar zweimal geschlagen: Zuerst von Ricarda Lang, die mit 27 bereits stellvertretende Grünen-Chefin ist, und dann von der 26-jährigen Zoe Mayer, die von der Grünen Jugend als ihre „Spitzenkandidatin“ promotet wurde.

AdUnit urban-intext2

Den direkten Weg vom Hörsaal in den Plenarsaal sieht Behnke kritisch: „Wenn sich hier eine Art Kaste von Berufspolitikern entwickelt, die niemals in ihrem Leben etwas anderes als Politik gemacht haben, widerspricht das in eklatanter Weise dem Repräsentationsideal, das die Befürworter der Verhältniswahl üblicherweise beschwören.“ Auf den sicheren Plätzen der Grünen-Liste sei der Anteil der unter 30-Jährigen jetzt doppelt so hoch wie ihr Anteil an der Wählerschaft. Der Wahlrechtsexperte schlägt vor, dass die Listen künftig in Viererblöcken aufgestellt werden, um den Einfluss der jeweiligen Parteitagsmehrheit zurückzudrängen. Die Delegierten müssten dann eine Reihenfolge wählen.

Lena Schwelling, die langjährige Vorsitzende der Grünen Jugend und Bewerberin um den Landesvorsitz, weist Behnkes Kritik zurück. „Das ist eine richtig starke Liste“, findet sie und verweist auf die Ränge bis Platz 25. In der Gesamtheit sei das Personentableau „sehr ausgewogen“. Sie meint, dass die Bewerber auch noch in diesen Bereichen eine gute Chance hätten.

AdUnit urban-intext3

Diesen Optimismus haben die gut vernetzten Jungen nicht geteilt. Bis Platz 10 hat sich keiner getraut, amtierende Abgeordnete wie Cem Özdemir oder Danyal Bayaz herauszufordern. Aber ab Platz 11 haben sie alle ihre Bewerber durchgesetzt. Schwelling berichtet von einer „ganzen Menge Gesprächen, dass nicht alle auf Platz 15 antreten“.

AdUnit urban-intext4