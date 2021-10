Auch Speyer und Neustadt mit im Rennen

Mainz. Mehr als fünf Jahre sind es noch bis zur Landesgartenschau 2027 – aber jetzt haben schon mal sechs Bewerberkommunen ihre Konzepte eingereicht. Damit ist das Interesse größer als beim letzten Wettbewerb mit vier Interessenten. Meistgenannte Begriffe in den Anträgen zur Ausrichtung der Landesgartenschau 2027 sind Nachhaltigkeit und Zukunft.

Um die für Stadtplanung wie Tourismus gleichermaßen reizvolle Schau vom 11. April bis 10. Oktober 2027 und die damit verbundenen Landesmittel bewerben sich Mainz, Speyer, Neustadt an der Weinstraße, Bitburg, Bendorf und mehrere Kommunen an der Mittelmosel mit Traben-Trarbach und Bernkastel-Kues. Bitburg war schon bei der letzten Bewerbungsrunde 2015/16 mit dabei.

Stolz blättert der Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) durch das umfangreiche Dossier für die Bewerbung. Dann übergibt er den Antrag einem Fahrradkurier mit Lastenrad zur Ablieferung beim Wirtschaftsministerium. Das passt zu dem erklärten Vorhaben: „Wir hoffen, mit der Bewerbung Antworten auf Fragen zu finden, die sich auch für andere Städte stellen.“

Nachhaltigkeit als Leitidee stellen auch Bewerber wie Speyer und Neustadt an der Weinstraße nach vorn. Die Mittelmosel will die Landesgartenschau als „Zukunftswerkstatt“ anlegen mit Lösungsansätzen für anstehende Entwicklungsaufgaben, die auch auf andere Kommunen und Regionen übertragbar sein sollen. Die Bitburger Bewerbung für eine Landesgartenschau Eifel stellt grüne Technologien mit Zukunft“ in den Mittelpunkt und will dabei vor allem eine nachhaltige Entwicklung des ehemaligen Geländes der US-Streitkräfte voranbringen. Die Stadt Bendorf hat ihre Bewerbung als „Zukunftskatalog“ entworfen und will zeigen, wie Bendorf mit vielen zukunftsweisenden Projekten aus einem als schwierig bezeichneten Ist-Zustand transformiert werden kann.

Anders als bei bisherigen Gartenschauen werde die Landesgartenschau in Mainz nicht für eine neue Fläche geplant, sondern im gewachsenen Stadtgebiet, sagt Ebling. Räumliche Zentren sollen die Zitadelle mit dem benachbarten römischen Theater, das Rheinufer sowie Volkspark und Stadtpark werden. „Das Projekt stellt uns vor die Aufgabe, als Stadt Antworten zu finden auf Fragen wie Klimaanpassung, Aufwertung von Grünflächen, Dachbegrünung, Photovoltaik, dem Umgang mit zunehmender Nutzungsintensität und Fragen der zunehmenden Versiegelung von Flächen.“

„Wir wollen Beispiele geben für andere Städte auf dem Weg in die Zukunft“, sagt Ebling. „In der Landesgartenschau wollen wir die große europäische Idee der Städte im 21. Jahrhundert mit unserer römischen Tradition verknüpfen, die sich in Monumenten findet wie dem römischen Theater, dessen Präsentation wir deutlich aufwerten wollen.“ In der Planung solle die ganze Stadt im Blick sein, die Mainzerinnen und Mainzer sollen dabei mitgenommen werden. „Eine Schau wird irgendwann weg sein, aber wir wollen auch dauerhaft von ihr profitieren, etwa von einer verbesserten Anbindung des Stadtparks an das Straßen- und Wegenetz.“ Gemeinsam ist Mainz und Speyer der Akzent auf die eigene Geschichte. „2000 Jahre sind definitiv erst der Anfang“, erklärt Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD). Die Landesgartenschau könne eine Initialzündung für eine nachhaltige Stadtentwicklung sein.

Die Bewerbungsphase begann im Januar 2020. Jetzt steht die Auswertung der Bewerbungsunterlagen an, mit Reisen in die Bewerberkommunen. Die Landesregierung will im ersten Quartal 2022 entscheiden, welche Stadt die Landesgartenschau 2027 ausrichtet. dpa