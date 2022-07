Auch der Appell der Genossen prallt an OB Feldmann ab

Frankfurt. Der Appell des Frankfurter SPD-Parteitags an den Genossen und Oberbürgermeister Peter Feldmann klingt dramatisch, fast verzweifelt: „Peter, wende Schaden von der Stadt und akzeptiere Deine Abwahl“, steht über dem Antrag, den die 247 Delegierten am Wochenende bei nur neun Gegenstimmen und zwei Enthaltungen verabschiedet haben. Die Chancen, dass das umstrittene Stadtoberhaupt der Aufforderung folgt, sind indes gering.

Feldmanns Sprecher Olaf Schiel verwies auf Anfrage dieser Redaktion am Montag nur auf die Erklärung des OB vom Donnerstagabend, der nichts hinzuzufügen sei. Und darin hatte Feldmann seine gerade erfolgte Abwahl mit Zwei-Drittel-Mehrheit durch die Stadtverordnetenversammlung scharf kritisiert und sich kämpferisch gezeigt.

Die Abwahl im Rathaus wird nur wirksam, wenn sie Feldmann binnen einer Woche annimmt oder sie bei einem Bürgerentscheid am 6. November rechtswirksam bestätigt wird. Doch dafür sind die Hürden hoch: Nicht nur müsste eine Mehrheit der Teilnehmer gegen den Oberbürgermeister stimmen, es müssten zugleich mindestens 30 Prozent aller Wahlberechtigten in der Stadt sein, also rund 150 000 Menschen. Das aber gilt bei den traditionell niedrigen Wahlbeteiligungen auf kommunaler Ebene als kaum erreichbar.

Vor allem, wenn Feldmann in dem anstehenden Korruptionsprozess um die Arbeiterwohlfahrt (Awo) freigesprochen wird, könnte es also durchaus sein, dass er den Bürgerentscheid übersteht und dann doch bis zum Ende seiner regulären Amtszeit 2024 Frankfurter Oberbürgermeister bleibt.

Ab 18. Oktober vor Gericht

Dabei hatte Feldmann zwischenzeitlich seine Bereitschaft erklärt, im Januar vorzeitig abzutreten. Bei den Verhandlungen darüber verhakten sich die Fraktionen des Stadtparlaments und der OB aber am Ende doch so sehr, dass es keine friedliche Lösung gab. Am Donnerstagabend wählten die Stadtverordneten Feldmann mit der klaren Zwei-Drittel-Mehrheit von 67 Stimmen gegen seinen Willen vorzeitig ab und warteten nicht mehr wie von ihm angestrebt bis zum kommenden Januar.

Ab 18. Oktober muss sich das Frankfurter Stadtoberhaupt in einem Prozess vor dem Frankfurter Landgericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Vorteilsnahme vor, weil die Awo seiner damaligen Ehefrau als Kindergartenleiterin „ohne sachlichen Grund“ ein übertarifliches Gehalt gezahlt und einen Dienstwagen zur Verfügung gestellt hatte. Die Anklage verdächtigt Feldmann, er habe im Gegenzug die Interessen der Arbeiterwohlfahrt in der Stadt wohlwollend berücksichtigen wollen. Der so Beschuldigte bestreitet die Vorwürfe entschieden und zeigt sich gewiss, sie vor Gericht entkräften zu können.

Die Frankfurter Rathauskoalition aus Grünen, SPD, FDP und Volt hält es dagegen ebenso wie die oppositionelle CDU für unzumutbar, dass Feldmann vormittags als Angeklagter vor Gericht steht und nachmittags oder abends die Stadt bei offiziellen Terminen repräsentiert. Alle Stadtverordneten dieser Fraktionen stimmten jetzt für die Abwahl. Lediglich Linke, Ökolinx und ein paar Kleinstparteien votierten dagegen. Noch bis Donnerstag hat Feldmann Zeit, die Abwahl anzunehmen und damit der Stadt die auf 1,6 Millionen Euro geschätzten Kosten für den Bürgerentscheid zu ersparen.

Doch schon unmittelbar nach der gemäß Gemeindeordnung in seiner Abwesenheit getroffenen Entscheidung der Stadtverordneten machte der OB in einer schriftlichen Stellungnahme klar, dass er daran gar nicht denkt. Der 63-Jährige warf der Stadtverordnetenmehrheit vor, unnötig den zudem auch teuren Weg der Konfrontation zu gehen. Schließlich habe er ja seinen freiwilligen Rückzug nurzweieinhalb Monate nach dem jetzt anstehenden Bürgerentscheid angeboten.

Geduldsfaden gerissen

Doch bei den Gesprächen darüber riss den Koalitionären endgültig der Geduldsfaden, nachdem Feldmann plötzlich einen der beiden von ihm genannten Rückzugswege, die vorzeitige Versetzung in den Ruhestand, wieder ausschloss. Feldmann sei einfach unberechenbar, hieß es. Doch wenn er den Bürgerentscheid übersteht und im Amt bleibt, könnte sich die Abwahl im Rathaus trotz der großen Mehrheit für die Gegner des Oberbürgermeisters als Pyrrhussieg erweisen.