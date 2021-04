Wiesbaden. Viele Corona-Impftermine in hessischen Impfzentren werden – wie berichtet – nach wie vor nicht wahrgenommen und dann auch nicht abgesagt. „Natürlich muss einen das besorgen“, sagte Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) dazu in Wiesbaden. Das Oberziel müsse ja sein, dass „wir so schnell wie möglich weite Teile der Bevölkerung impfen“. Er könne Menschen aber verstehen, die verunsichert seien, sagte Bouffier.

AdUnit urban-intext1

Der Ministerpräsident verwies auf Nachrückerlisten, die von Impfzentren angelegt wurden, damit frei gewordene Termine genutzt werden können. Bouffier kündigte an, das Thema mit den kommunalen Spitzenverbänden zu besprechen.

Wie die Stadt Wiesbaden mitteilte, wird jeder vierte Termin nicht wahrgenommen und von diesen fast alle (95 Prozent) nicht vorher abgesagt. Wenn eine Stornierung erfolgt, dann werde als Grund meistens genannt, dass der Impfstoff der Firma AstraZeneca gespritzt werden sollte.

Damit kein Impfstoff ungenutzt bleibe, gebe es eine Notfallliste, erläuterte die Stadtverwaltung Wiesbaden. Außerdem werde die Terminplanung täglich nachgesteuert. Auch in Darmstadt wird eine solche Liste angelegt, wie die Stadt mitteilte. Aufgenommen werden jedoch nur die Namen von den Menschen, die zu den beiden oberen Priorisierungsgruppen gehören. Verimpft wird ausschließlich AstraZeneca. Laut Stadt bleiben derzeit pro Tag nur wenige Dosen übrig.

AdUnit urban-intext2

„Auch am Wochenende wurden leider Termine nicht wahrgenommen“, teilte der Landkreis Darmstadt-Dieburg mit. Die Kommune hatte vergangene Woche berichtet, dass rund 40 bis 50 Prozent der Impftermine mit dem Impfstoff AstraZeneca nicht wahrgenommen werden. Oft werde nicht abgesagt. Diese offenen Impftermine und -stoffe würden wieder in die Terminvergabe des Landes eingegeben, teilte eine Sprecherin mit.

Um abgesagte Termine schnell neu vergeben zu können, habe der Kreis Darmstadt-Dieburg nun das Buchungsportal „Ärmel hoch im LaDaDi“ eingerichtet, teilte die Kreisverwaltung mit. Darüber könnten sich Impfberechtigte der Gruppen 1 und 2 ab sofort registrieren, um einen abgesagten Termin zu übernehmen. Mit dieser „eigenen Terminplattform“ könnten Bürger, die beim Land bereits für eine Impfung registriert sind, kurzfristig einen Termin bekommen.

AdUnit urban-intext3

Weil immer wieder „aus verschiedenen Gründen“ Impftermine nicht wahrgenommen werden, hat auch der Kreis Gießen ein eigenes Online-Buchungsportal namens „Impfbrücke“ freigeschaltet. So sollen nach Angaben der Kreisverwaltung abgesagte Termine schnell und unkompliziert neu vergeben und ein unnötiges Lagern – oder Vernichten – von Impfstoff verhindert werden. lhe

AdUnit urban-intext4