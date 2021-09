Arbeitsmarkt erholt sich im September

Frankfurt/Stuttgart/Saarbrücken. Der Arbeitsmarkt in Hessen lässt die Corona-Krise zunehmend hinter sich. Die Regionaldirektion der Arbeitsagentur berichtete am Donnerstag in Frankfurt von einer deutlichen Erholung im September. Demnach waren 168 295 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet. Das waren 9222 weniger als im August und 32 438 weniger als ein Jahr zuvor. Die Arbeitslosenquote sank erstmals seit Krisenbeginn wieder unter die Fünf-Prozent-Marke. Zum Stichtag 13. September lag sie bei 4,9 Prozent. Zuletzt war im März 2020 eine Arbeitslosenquote von unter 5 Prozent verzeichnet worden mit damals 4,5 Prozent. „Die Betriebe melden deutlich mehr offene Stellen als noch im letzten Jahr“, sagte Direktionschef Frank Martin laut Mitteilung. Zugleich sei die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung bereits über das Vorkrisenniveau gestiegen.

Auch im Südwesten erholt sich der Arbeitsmarkt weiter. Im September waren in Baden-Württemberg 233 832 Menschen arbeitslos gemeldet – 13 376 weniger als noch im August, wie die Regionaldirektion der Arbeitsagentur in Stuttgart mitteilte. Die Arbeitslosenquote sank um 0,2 Prozentpunkte auf 3,7 Prozent. Im September vor einem Jahr hatte sie noch bei 4,6 Prozent gelegen. Der starke Rückgang der Zahlen ist laut Arbeitsagentur saisonüblich und vor allem darauf zurückzuführen, dass viele Arbeits- und Ausbildungsverhältnisse im September beginnen.

In Rheinland-Pfalz ist die Arbeitslosigkeit ebenfalls leicht zurückgegangen. Zudem verzeichnete die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit eine unverändert hohe Nachfrage nach Arbeitskräften. Im September waren demnach rund 104 200 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet. Das waren 6200 Personen oder 5,6 Prozent weniger als im August und 18 300 Menschen oder 14,9 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Im September 2019 und damit vor der Corona-Pandemie wurden 95 500 Arbeitslose gezählt, das waren 8700 Personen oder 8,4 Prozent weniger als diesen September. Die Arbeitslosenquote betrug im September 4,6 Prozent nach 4,9 Prozent im August und 5,4 Prozent vor einem Jahr. Stichtag für die Erhebung der neuen Zahlen war der 13. September. lhe/lsw/lrs