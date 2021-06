Apotheken zu spät informiert

Stuttgart. In Baden-Württemberg werden seit diesem Montag Corona-Impfnachweise ausgestellt. Sie sind in den Impfzentren sowie in den Apotheken erhältlich. Wer beide Impfungen in einem der Impfzentren verabreicht bekommen hatte, erhält den Nachweis nach Angaben eines Sprechers der Stuttgarter Sozialministeriums in den nächsten Wochen per Post zugeschickt. Wer beim Hausarzt geimpft worden ist, muss sich hingegen zunächst an eine Apotheke wenden.

Für die Apotheken im Südwesten ist der organisatorische Aufwand groß – es wird in den nächsten Tagen ein Ansturm erwartet. „Das Angebot wird es jedoch zunächst nicht überall geben. Am Start wird der Impfnachweis vermutlich nur in jeder zweiten oder dritten Apotheke erhältlich sein“, erklärt Franck Eickmann, Sprecher des Landesapothekerverbands. Im Südwesten gibt es rund 2500 Apotheken.

Zusätzlicher Personalbedarf

Auch technische Probleme erschweren die Ausstellung des Nachweises. © dpa

Eickmann kritisiert, dass die Apotheken vor Ort erst am vergangenen Freitag über das Verfahren bei der Ausstellung des Impfnachweises informiert worden seien. „Das war wieder sehr spät. Wir können die Eile nicht nachvollziehen“, so Eickmann. Für die Apotheken bestehe jetzt zusätzlicher Personalbedarf. Dieser müsse erst organisiert werden. Zudem gebe es mancherorts auch technische Probleme. Daher appelliert der Verband an die Bürger, nicht gleich an den ersten Tagen den Impfnachweis in der Apotheke abzuholen. Der gelbe Impfpass gelte schließlich weiterhin uneingeschränkt, so auch das Ministerium.

Derweil ist auch in Baden-Württemberg mit Blick auf die sinkenden Corona-Infektionszahlen eine Debatte über die Lockerung der Maskenpflicht entbrannt. Regierungssprecher Arne Braun bestätigte dieser Redaktion, dass die grün-schwarze Landesregierung die Maskenpflicht lockern und dazu innerhalb der nächsten 14 Tage die Corona-Verordnung überarbeiten wolle. Demnach soll etwa zwischen Innenräumen und Außenbereichen unterschieden werden.

