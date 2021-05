Ansturm auf die Teststellen

Mainz. Offene Biergärten und Hotels: Die vorsichtigen Lockerungen bei sinkenden Corona-Fallzahlen lösen in Rheinland-Pfalz und im Saarland teils einen Ansturm auf Teststellen aus. „Auch im Kreis Neuwied hat die Außengastronomie wieder aufgemacht, da sind wir am Pfingstwochenende überrannt worden“, sagt etwa Lars Brennecke, Chef der Veranstaltungsfirma Actionlight in Urmitz bei Koblenz, die inzwischen mangels Großevents unter anderem vier Schnelltestzentren betreibt. In einem davon in Neuwied seien am Samstag im Schnitt jede Stunde mehr als 100 Tests gemacht worden.

AdUnit urban-intext1

Lars Brennecke (r.) in seinem Schnelltestzentrum in Neuwied. © dpa

Ein negatives Ergebnis oder der Nachweis ausreichender Impfungen oder einer Corona-Genesung ist für Gastgewerbe und Kultur in der Regel vorgeschrieben. Manche Gastronomiebetriebe bieten selbst Schnelltests an. Auch das Staatstheater Mainz zum Beispiel nimmt in Kürze mit Maskenpflicht und Mindestabständen wieder seinen Spielbetrieb auf – testen lassen können sich Besucher dann vor Ort.

Bundesweit macht mittlerweile fast jeder dritte Erwachsene laut einer Umfrage mindestens ein- bis zweimal pro Woche einen Corona-Test. Laut einer Befragung des Meinungsforschungsinstituts YouGov ist dieser Schritt am stärksten bei jungen Leuten verbreitet. Der Bund übernimmt seit März die Kosten für mindestens einen Schnelltest von geschultem Personal pro Woche. Auch in Schulen gibt es regelmäßige Schnelltests.

In Trier wird das von Rotary Clubs eröffnete Testzentrum auf dem Domfreihof nach deren Angaben sehr gut angenommen. Am vergangenen Samstag seien rund 400 Tests gemacht worden – auch sonntags sei die Warteschlange lang gewesen. Mit dem ehrenamtlichen Einsatz unterstützten die Rotarier die Bürger, den Einzelhandel und auch die Gastronomie. lrs

AdUnit urban-intext2