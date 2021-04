Anklage fordert lebenslange Haft

Frankfurt. Er soll seiner neuen Freundin den Einzug in die Wohnung seiner Frau versprochen haben – nun steht der Mann vor Gericht. Er soll seine Frau ermordet haben – aus Habgier. Das Urteil steht kurz bevor.

AdUnit urban-intext1

Im Prozess um die Tötung einer Frau, deren Leichenreste im Müll gefunden wurden, hat die Staatsanwaltschaft Frankfurt lebenslange Haft für den Ehemann des Opfers beantragt. Der Anklagevertreter ging in seinem Schlussvortrag am Donnerstag vor dem Landgericht davon aus, dass der wegen Mordes angeklagte 38-Jährige mit der Tat in den Besitz der Eigentumswohnung seiner Frau kommen wollte. Seiner neuen Freundin habe er den baldigen Einzug versprochen und damit ein „Lügengebäude präsentiert, mit dem er sich selbst unter Zugzwang setzte“, sagte der Staatsanwalt.

Er ging vom Mordmerkmal der Habgier aus, wollte aber nicht die besonderere Schwere der Schuld festgestellt wissen. Dafür fehle ein zweites Mordmerkmal. Die genauen Umstände der Tötung seien nach wie vor unklar, sagte der Anklagevertreter. Der Rechtsanwalt der als Nebenkläger vor Gericht vertretenen Verwandten des Opfers beantragte ebenfalls lebenslange Haft für den Angeklagten.

Der Verteidiger des 38-Jährigen stellte dagegen keinen konkreten Strafantrag. Der Rechtsanwalt äußerte lediglich Zweifel am Mordmerkmal der Habgier, weil der Angeklagte nur vorübergehend in der Wohnung habe wohnen wollen. Es sei seinem Mandanten nicht um das Eigentum gegangen.

AdUnit urban-intext2

Der Angeklagte hatte das 44 Jahre alte Opfer im Oktober 2019 als vermisst gemeldet. Die Polizei suchte zunächst erfolglos in Wäldern, an Bahngleisen, im Fluss. Die Information, dass der Angeklagte an seiner Arbeitsstelle persönlich die Leerung des Müllcontainers veranlasst habe, brachte die Ermittler dann auf eine neue Spur. Schließlich wurden in einer großangelegten Aktion Knochenreste auf einer Mülldeponie gefunden.

In dem seit Februar laufenden Prozess hatte der Angeklagte zu dem Vorwurf geschwiegen. Bei der Polizei hatte er stets beteuert, nichts mit dem Verschwinden seiner Frau zu tun zu haben. Er verwickelte sich jedoch in Widersprüche, die später zu seiner Festnahme und der großen Suchaktion der Polizei führten, bei der auf der Deponie 22 000 Tonnen Schlacke durchsucht wurden. Die Kammer will an diesem Freitag das Urteil verkünden. lhe

AdUnit urban-intext3