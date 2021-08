Angehörige zuerst dran

Hanau. Nach einem Vorschlag des Vorsitzenden des Hanau-Untersuchungsausschusses im hessischen Landtag, Marius Weiß, sollen bei der Zeugenbefragung zunächst Hinterbliebene zu Wort kommen. Der Vater eines Opfers habe ihm signalisiert, dass es der Wunsch der Familien sei, möglichst am Anfang in den Ausschuss zu kommen und auszusagen, sagte der SPD-Politiker der Frankfurter Rundschau. „Ich halte das für sinnvoll und werde dem Ausschuss vorschlagen, diesem Wunsch zu entsprechen.“

Es gebe viele gute Gründe, mit den Angehörigen anzufangen, erläuterte Weiß. Der Ausschuss verspreche sich davon Aufklärung darüber, was nach der Tat passiert ist und wie die Polizei und die Behörden mit den Opferfamilien umgegangen sind. Am Ende der Beweisaufnahme könnte die Vernehmung von Innenminister Peter Beuth (CDU) stehen. Der 43-jährige Deutsche Tobias R. hatte am 19. Februar 2020 in Hanau neun Menschen aus rassistischen Motiven erschossen, bevor er vermutlich seine Mutter und schließlich sich selbst tötete. Im Fokus des Untersuchungsausschusses soll ein mögliches Behördenversagen bei der brutalen Tat stehen. lhe