Frankfurt/Gießen. In der eigenen Küche stehen und dabei eine Fremdsprache lernen. Per Videoschalte mit einer Muttersprachlerin italienisch reden oder einen Fitness-Kurs auf einem Online-Portal anschauen: Die hessischen Volkshochschulen (VHS) haben auch in der Corona-Pandemie Veranstaltungen im Angebot – digitale natürlich, die keine Anwesenheit vor Ort erfordern. Die Erfahrungen damit sind unterschiedlich, die Chancen des Digitalen sollen aber auch künftig genutzt werden.

AdUnit urban-intext1

Mit dem zweiten Lockdown wurden in den meisten Städten und Kreisen auch die Präsenz-Angebote der Volkshochschulen eingestellt. Als Bildungsanbieter hätte man streng genommen eigentlich weitermachen dürfen, erklärt der Direktor des Hessischen Volkshochschulverbands, Christoph Köck. Die meisten Kommunen hätten als Träger aber den Gesundheitsschutz höher bewertet als den Bildungsauftrag und ließen daher den Betrieb ruhen.

Birgit Kneiert unterrichtet an der VHS Frankfurt Deutsch als Fremdsprache. Wie die meisten Beschäftigten ist sie selbstständig, obwohl sie in Vollzeit unterrichtet. 2020 hat sie trotz Ausfallhonoraren rund ein Drittel weniger verdient als in den Vorjahren. „Die Kursleiter haben durch die Corona-Situation schon extreme Einbußen“, berichtet Kneiert, die als Mitglied der Kursleitervertretung der VHS Frankfurt rund 400 der insgesamt 1000 Unterrichtenden vertritt.

Etwa 15 Prozent der Kurse, die sonst in den 32 hessischen Volkshochschulen angeboten werden, laufen digital weiter. Das sind 2700 Online-Angebote, wie der Verband berichtet. Anders als die Schulen haben die Volkshochschulen eine gemeinsame bundesweite Cloud. Dort werden nicht nur die Kurse verwaltet, sie ist auch Kommunikationsplattform und Videokonferenz-System. „Wir waren auf den Wechsel echt gut vorbereitet“, sagt Köck.

Positive Erfahrung bei Sprachen

AdUnit urban-intext2

In der Praxis sei die Umstellung auf Online-Angebote trotzdem oft „ein Gewurschtel“, sagt Kneiert. Manche Kollegen seien ganz begeistert, andere täten sich schwer, „auf jeden Fall ist es viel Arbeit“. 2020 sei „eine Dürreperiode“ gewesen, sagt eine Sprecherin der VHS Frankfurt, „wir mussten uns neu erfinden“. Mittlerweile funktionierten viele digitale oder Hybridformate wirklich gut. „Online ist auch eine Erweiterung“, sagt Annette Remy. An Schreibwerkstätten und beim so genannten Studium Generale würden zum Beispiel nun auch Menschen aus Wien und London teilnehmen.

Positive Erfahrungen hätten vor allem die Kursleiter mit Sprachen gemacht, sagt Köck. „Eine Videokonferenz lädt ja geradezu zum Sprechen ein.“ Am schwierigsten seien Kreativkurse wie Töpfern, „es haben ja die wenigsten einen Brennofen im Keller“. Unterschiedlich seien die Erfahrungen mit Gesundheitskursen. Die Resonanz der Teilnehmer auf die Online-Angebote ist ebenso divergent wie die der Kursleiter. „Wir kriegen zum Teil neue Teilnehmer, die bisher keinen Kontakt zur VHS hatten“, sagt Köck, „aber wir verlieren auch einige, vor allem in der Altersgruppe, die technisch nicht so fit ist.“

AdUnit urban-intext3

Auf jeden Fall ist Digitalisierung eines der drei Boom-Themen der Volkshochschulen in der Corona-Krise. Nicht nur anwenderorientierte Angebote interessieren die Kunden, sondern auch gesellschaftliche Themen drum herum. Die VHS im Landkreis Gießen hat nach eigenen Angaben schon im Zuge des ersten Lockdowns im Frühjahr 2020 das Angebot massiv umgestellt und Angebotssegmente entwickelt, die nicht die Anwesenheit vor Ort erfordern. „Was wir versucht haben, sehr zügig zu machen: Nicht nur bestehende Bildungskonzepte aus dem Analogen ins Digitale zu kopieren, sondern auch eigene Veranstaltungen zu entwickeln, die der digitalen Logik entsprechen“, sagt VHS-Leiter Torsten Denker.

AdUnit urban-intext4

Neben Online-Bildungsangeboten aus den Bereichen Gesellschaft, Kultur, Gesundheit, Sprachen, Arbeit und Beruf gehören demnach Lesungen dazu, Sprach-Kochkurs oder Videos zum Thema „Fit im Lockdown“. „Wir haben eine Menge neuer Zielgruppen gewonnen“, sagt Denker. Klar sei aber: „Wir haben alle eine wahnsinnige Sehnsucht zurück nach Präsenz. Die Volkshochschule ist auch ein Begegnungsort.“ Entsprechend hoffen die hessischen Volkshochschulen, im Herbst wieder Präsenzangebote anbieten zu können. Nach der Pandemie sollten digitale Angebote „unbedingt“ fortbestehen, sagt Denker. „Ich glaube, es geht in der Zukunft darum, hybride Formate zu konzipieren.“ lhe