Andere Länder locken mit mehr Geld

Stuttgart. Die Koffer sind gepackt, die Reiseziele sind vielfältig: Der kleine Hase Felix auf dem Koffer von Corinna Blume will beispielsweise nach Schleswig-Holstein. Auf den anderen Koffern weisen bunte Pfeile nach Niedersachsen, Hamburg oder Bayern. Der Grund: Dort werden Grundschullehrkräfte bereits jetzt oder künftig nach der Besoldungsstufe A13 bezahlt. In Baden-Württemberg dagegen bekommen sie A12, das kann einen Unterschied von bis zu 500 Euro im Monat ausmachen. Blume, die an einer Grundschule in Karlsruhe unterrichtet, kann das nicht nachvollziehen: „Wir haben mit 28 Stunden pro Woche das höchste Deputat und die größte Heterogenität in den Klassen“. Blume demonstriert deswegen am Donnerstag gemeinsam mit ihren Kolleginnen und Kollegen in Sichtweite des Landtags. Zwar löse eine höhere Besoldung der Lehrkräfte nicht die Probleme der Grundschulen, gibt sie zu. „Es geht uns aber um Wertschätzung.“

Das kann auch Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) nachvollziehen. Einzig viel Hoffnung auf eine Umsetzung macht sie nicht: „Wir haben im Haushalt momentan nicht die entsprechenden Gelder für eine A13-Regelung“, sagte Schopper bei der Übergabe eines Forderungskatalogs durch die GEW.

Die Gewerkschaft befürchtet wegen der aus ihrer Sicht zu niedrigen Besoldung eine Abwanderungswelle von Lehrkräften in andere Bundesländer. Die Kultusministerin teilt die Befürchtungen nicht. So könnten etwa bayerische Hauptschullehrkräfte in Baden-Württemberg A13 verdienen, in Bayern noch A12. Trotzdem seien etwa im vergangenen Schuljahr nur 14 Hauptschullehrkräfte aus Bayern nach Baden-Württemberg gekommen. lsw