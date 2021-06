„Ampel plus“ klappt doch noch

Frankfurt. Nun also doch: Nach heftigen Geburtswehen ist die neue Koalition aus Grünen, SPD, FDP und der jungen Europapartei Volt in Hessens größter Stadt Frankfurt am Main unter Dach und Fach. Einen Tag nach der FDP stimmten in der Nacht zum Dienstag auch Grüne und SPD dem Koalitionsvertrag und der auf Wunsch der Liberalen dazu verabschiedeten Zusatzerklärung zu. Bei Volt konnten die Mitglieder noch bis zum Abend ihre Stimme abgeben, ein Ja stand dabei aber nicht in Zweifel.

Zusatzerklärung vereinbart

Damit steht die „Ampel plus“ genannte künftige Stadtregierung, und die CDU wird erstmals seit 25 Jahren in Frankfurt politisch leer ausgehen. Ihre vier hauptamtlichen Dezernenten, darunter der (zweite) Bürgermeister und Stadtkämmerer Uwe Becker, sollen von der neuen Mehrheit noch vor der Sommerpause zum ersten und dann nach den Vorschriften der Hessischen Gemeindeordnung im September zum zweiten Mal abgewählt werden. Erst danach können ihre Nachfolger die Arbeit aufnehmen, wobei die Grünen als nunmehr stärkste Partei fünf, die SPD drei, die FDP zwei und Volt eine Position im hauptamtlichen Magistrat der Stadt besetzen sollen.

Der neue Magistrat Der direkt gewählte Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) bleibt im Amt. Neue Bürgermeisterin und Integrationsdezernentin soll Nargess Eskandari-Grünberg (Grüne) werden. Zudem gehen das Amt des Stadtkämmerers sowie die Dezernate Verkehr und Gesundheit, Soziales sowie Umwelt und Frauen an die Grünen. Die SPD behält Stadtplanung, Schulen, Kultur. Die FDP erhält Wirtschaft, Sicherheit und Recht, Volt ist für Digitales und Europa zuständig. kn

Eigentlich sollte die neue Koalition längst die Arbeit aufgenommen haben, aber das Bündnis des Aufbruchs, wie es sich selbst nennt, stand zumindest am Anfang unter keinem guten Stern. Zunächst verweigerte eine Mitgliederversammlung der Frankfurter FDP mit hauchdünner Mehrheit von 80 zu 78 Stimmen die Zustimmung und verlangte Nachverhandlungen in drei zentralen strittigen Punkten, nämlich Verkehr, Finanzen sowie Recht und Sicherheit. Die anderen drei Parteien hatten solche Nachverhandlungen schon vorher kategorisch ausgeschlossen, so dass es schien, die avisierte Viererkoalition sei schon vor ihrem Beginn wieder am Ende. Doch dann kam es doch noch zu Gesprächen, bei denen schließlich eine Zusatzerklärung vereinbart wurde, ohne den eigentlichen, 223 Seiten umfassenden Koalitionsvertrag mit dem Titel „Ein neues Frankfurt gestalten“ zu verändern.

Immerhin erhielt die FDP in dem Zusatzpapier aber etwa die Zusage, dass es bis zum Jahr 2024 wieder einen ausgeglichenen Haushalt geben und wesentliche Änderungen im Verkehr vor einem Gesamtverkehrsplan nur im Einvernehmen aller Koalitionspartner geben soll. Vage blieben dagegen die Zusagen über eine neue rechtliche Grundlage für zwei von Autonomen besetzte Liegenschaften der Stadt.

Versammlung im Fußballstadion

Dennoch hofften alle vier Beteiligten, mit der Zusatzvereinbarung das Bündnis doch noch gerettet zu haben. Gespannt blickten alle Augen auf die für Mittwoch vergangener Woche angekündigte neue, diesmal digitale Mitgliederversammlung der FDP – die allerdings nicht zustande kam, weil der Server den Ansturm nicht bewältigen konnte. Schließlich setzte die FDP für Sonntagmittag im Fußballstadion der Eintracht Frankfurt eine neue Versammlung an. Am Ende stimmte eine überraschend große Mehrheit der Liberalen von mehr als drei Viertel der anwesenden FDP-Mitglieder doch noch dem Koalitionsvertrag und der Zusatzerklärung zu. Dafür gab es am Montagabend bei der digitalen Mitgliederversammlung der Grünen noch einmal erbitterte Diskussionen.

Immer wieder wurde gefordert, die mit der FDP getroffene Zusatzvereinbarung lediglich zur Kenntnis zu nehmen, ohne ihr ausdrücklich zuzustimmen. Doch auch bei der jetzt stärksten Koalitionspartei gab es am Ende eine klare, wenn auch nicht überwältigende Mehrheit für den Vorstandsantrag mit einem Ja von rund 60 Prozent zu beidem. Am Ende stimmte die virtuelle Versammlung auch dem neuen grünen Personaltableau zu, in dem mit drei Frauen und zwei Männern nun doch auch die Frauenquote eingehalten wird. Viel schneller ging es bei der SPD, wo der Beirat mit 91 Prozent alle Vereinbarungen absegnete. Die Koalition hat wohl doch noch zueinandergefunden.

