Stuttgart. Am 12. Mai, will sich Winfried Kretschmann zum dritten Mal zum Ministerpräsidenten wählen lassen. An diesem Mittwoch oder Donnerstag entscheiden die Grünen, mit wem sie Koalitionsgespräche aufnehmen wollen: entweder mit der CDU (Kiwi) oder mit SPD und FDP für ein Ampel-Bündnis. Ganz gleich, wer zusammen regiert: Sie müssen die Corona-Krise in den Griff kriegen und sich wieder daraus befreien. Und sonst? Ein Überblick:

Finanzen: Wer soll das bezahlen?

Kretschmann sagt, man wisse, wie es im Landessäckel aussehe: Er hat Riesenlöcher. Grün-Schwarz hat in der Krise geklotzt und im Doppelhaushalt 2020/2021 neue Schulden in Höhe von 13,5 Milliarden Euro aufgenommen. Hinzu kommt, dass die Konjunktur abgeschmiert ist und die Steuerquellen nicht sprudeln. Das führt zu Horrorzahlen: Im Jahr 2022 fehlen dem Land 3,6 Milliarden Euro, 2023 etwa 3,7 Milliarden Euro und 2024 knapp 4,1 Milliarden. Obendrauf kommt: Die neue Koalition muss auch an den Altschuldenberg ran, der auf 58,5 Milliarden Euro gewachsen ist. Kretschmann setzt darauf, dass die Wirtschaft nach der Krise wieder anspringt. Doch das Füllhorn ist leer. Und so dürfte es – egal, in welcher Konstellation – in den kommenden Jahren immer wieder Kämpfe um das Geld geben. Die von CDU und FDP angestrebte Senkung der Grunderwerbssteuer wird wohl nicht kommen.

Klimaschutz ist Chefsache

Hier wollen die Grünen sich nicht mehr bremsen lassen wie in der vergangenen Wahlperiode. Egal mit wem sie regieren – die Grünen wollen auch Häuslebauer zu Solaranlagen verpflichten. Wie zu hören ist, sind CDU, SPD und FDP bereit, der Ökopartei hier entgegenzukommen. Forstminister Peter Hauk hat sogar schon öffentlich gesagt: „Das ist ein Thema, bei dem sich die CDU angesichts des Klimawandels verändern muss.“ Eine heikle Sache ist der Bau von neuen Windrädern. Die Grünen wollen hier endlich vorankommen, 2000 neue Anlagen sollen entstehen. Die CDU hat schon in ihrem Wahlprogramm vorgebaut: Windkraft solle „verantwortungsvoll“ ausgebaut werden, heißt es da. Die FDP hatte dazu einen Satz in ihrem Programm, wonach unter anderem ein Abstand zur Wohnbebauung von 1500 Meter gewahrt bleiben müsse.

Bildung: Wie geht es weiter?

Viele Kinder und Jugendliche sind seit mehr als 100 Tagen nicht mehr in ihrer Schule gewesen. Wann die Schulen zurück in den Regelbetrieb gehen, ist wegen der steigenden Infektionszahlen nicht absehbar. Hier muss die Regierung nachsteuern, um die Lerndefizite, aber auch die sozialen und psychischen Probleme aufarbeiten zu können. Ob es aber mehr Personal für die Schulen gibt, wie von Lehrerverbänden und SPD gefordert, ist wegen des Geldmangels unsicher. Wie aus den Sondierungsgesprächen zu hören ist, wollen sich die potenziellen Koalitionspartner nicht mehr mit Stukturdebatten aufhalten. Also etwa der Frage, ob Gemeinschaftsschulen ausgebaut werden müssen. Stattdessen soll vor allem auf die Qualität geachtet werden. Wer gehofft hat, mit der SPD würden die Kita-Gebühren abgeschafft, der wird wohl eher enttäuscht. Sowohl Grüne als auch FDP halten das für viel zu teuer.

Breitband in jedes Haus?

Es ist ein Dauerbrenner im politischen Diskurs, was Joachim Walter, Präsident des Landkreistags, sagte: Die Pandemie habe schonungslos offengelegt, dass die für den Strukturwandel wesentliche digitale Infrastruktur nicht hinreichend verfügbar sei. Schüler, Eltern und Lehrer kennen das nur zu gut. Alle sind sich einig, dass schnell ein weiterer Schub her muss. FDP-Mann Rülke würde ja gern Minister für Digitales werden, neben Wirtschaft und Verkehr. In ihrem Programm schrieben die Liberalen: „Wir halten es für erforderlich, dass so schnell wie möglich für jedes Gebäude in Baden-Württemberg die Möglichkeit geschaffen wird, es an das schnelle Glasfasernetz anzuschließen.“ lsw