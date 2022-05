„Alles hat seine Zeit“

In wenigen Tagen geht die lange politische Karriere von Hessens Ministerpräsidenten Volker Bouffier zu Ende. Am kommenden Dienstag will der CDU-Politiker sein Amt an den Landtagspräsidenten Boris Rhein (CDU) übergeben. Der 70-Jährige blickt im Interview voller Dankbarkeit zurück und erwartungsvoll nach vorn.

Herr Bouffier, bald verabschieden Sie sich aus der Politik. Was bewegt Sie?

Volker Bouffier Volker Bouffier wurde 1951 in Gießen geboren. Nach dem Abitur studierte er an der Justus-Liebig-Universität Rechtswissenschaften. Seit 1978 ist er Mitglied im Landesvorstand der CDU Hessen. 2010 wurde er zum Landes- und zum stellvertretenden Bundesvorsitzenden gewählt. Ab 1999 war er im Kabinett von Roland Koch hessischer Innenminister. Seit 2010 ist Bouffier Ministerpräsident.

Volker Bouffier: Es ist eine ganz besondere Zeit. Auf der einen Seite läuft das ganz normale Geschäft – alles, was immer zu tun ist. Und auf der anderen Seite häufen sich jetzt die Verabschiedungen, und die sind teilweise sehr berührend und auch wirklich beeindruckend.

Wie würden Sie den Abschied beschreiben?

Bouffier: Das ist jetzt für mich nicht nur das Ende dieser knapp zwölf Jahre Ministerpräsident, sondern das ist jetzt das Ende von 50 Jahren aktiver Politik und 40 Jahren in verschiedenen Ämtern. Ich hab ein großes Gefühl der Dankbarkeit.

Sind Sie zufrieden mit der Art Ihres Abschieds?

Bouffier: Es ist meine Entscheidung gewesen, das herbeizuführen. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass es richtig ist. Und von daher ist das jetzt auf der einen Seite – begleitet mit einem Blick zurück – Dankbarkeit, ja auch ein bisschen Wehmut, aber auch mit freudiger Erwartung, wie es dann weitergeht.

Wollen Sie auch nach Ihrem Rücktritt vom Amt des Ministerpräsidenten politisch aktiv sein?

Bouffier: Ich gebe ja nicht nur das Amt des Ministerpräsidenten auf, sondern ich lege auch ein Mandat nieder. Ich bin viele Male direkt gewählt, und das ist ja auch eine Verantwortung gegenüber den Wählerinnen und Wählern. Aber ich glaube, es ist richtig, dann einen richtigen Schritt zu machen.

Bezieht sich das auch auf die Arbeit in der CDU?

Bouffier: Wir hatten ja auch vereinbart, dass Boris Rhein mir als Landesvorsitzender nachfolgen soll, und das ist dann am 2. Juli. Das ist aber auch gut. Und dann werde ich nicht den Oberguru machen, sondern ich bleibe ein politisch interessierter Mensch.

Was werden Sie nach dem 31. Mai machen?

Bouffier: Natürlich habe ich im Moment Angebote für alles Mögliche. Aber die erste Zeit würde ich mal die Kisten, Kasten und sonst was, die sich in 40 Jahren angesammelt haben, ein wenig sortieren. Daneben habe ich noch eine Reihe von Verpflichtungen als Vorsitzender und Präsident von Stiftungen und Vereinigungen, die ich Stück für Stück auch übertragen möchte – von der Landesstiftung oder als Präsident der Jerusalem Foundation Deutschland. Ansonsten freue ich mich aber auch darauf, vielleicht auch mal ein bisschen mehr Dinge machen zu können, die bisher nicht möglich waren. Und ein bisschen Freizeit auch mehr mit der Familie. Alles hat seine Zeit, und ich freue mich auf die Zukunft.

Haben Sie schon konkret Vorhaben im Blick?

Bouffier: Ich bin gelernter Fachanwalt für Scheidungsrecht und Notar. Wir haben eine eigene Kanzlei. Da werde ich mich sehr zurückhaltend ein bisschen einbringen. Ich werde oft gefragt, ob ich auch ein Buch schreibe. Ehrlich gesagt: Das wird man sehen.

Vor Ihrem Abschied im hessischen Landtag gibt es einen großen feierlichen Empfang mit rund 600 Gästen. Ist das für Sie gefühlt der emotionalere Abschied?

Bouffier: Das wird sicher auch innerlich einen berühren, das ist doch klar. Das wirklich Entscheidende für mich ist, dass die Familie dabei ist.

Welche Erlebnisse haben sich bei Ihnen in Ihrer jahrzehntelangen politischen Laufbahn besonders eingeprägt?

Bouffier: Unglaublich war natürlich die Wiedervereinigung, der Fall der Mauer. Den habe ich nur sehr intensiv erlebt. Ich war Mitglied in der Kommission Deutscher Einheit, die Wolfgang Schäuble geleitet hatte. Verwaltung, Aufbau, politischer Aufbau und natürlich, dass das alles gelungen ist, ohne einen einzigen Schuss.

Welche Erinnerungen bleiben aus der Zeit als Innenminister?

Bouffier: Ich war immer der Auffassung, wer in diesem Land Staatsbürger werden will, der müsste irgendwas von dem Land wissen. Es gab dann den Einbürgerungstest. Den haben wir im Wesentlichen gemacht. Damals wurden wir beschimpft, heute ist das Standard.

Welche Erinnerungen bleiben aus der Zeit als Ministerpräsident?

Bouffier: 2011 war die Atomkatastrophe von Fukushima. Wir waren damals das einzige Land, das einen Energiegipfel gemacht hat mit allen; Parteien, Gewerkschaften, Unternehmern. Seinerzeit haben wir beschlossen, dass Hessen 2050 klimaneutral sein soll. Wir haben das Zwei-Prozent-Ziel für die Windkraft beschlossen. Nach 50 Jahren haben wir es 2017 geschafft, das erste Mal keine neuen Schulden im Landeshaushalt zu machen. Obwohl die Schülerzahlen zurückgegangen sind, steigt die Zahl der Lehrer. Die Mittel für Wissenschaft und Forschung werden drastisch erhöht, so die Kurzform.

Gab es auch besonders einprägsame Treffen?

Bouffier: Die Begegnung mit der britischen Königin und ihrem Mann. Das war natürlich ein Highlight. Das Königspaar aus den Niederlanden. Die Audienz beim Papst. Die viermaligen intensiven Begegnungen mit dem Dalai Lama, mit dem wir eine besondere Beziehung hatten.

Was zählen Sie zu den dunklen Kapiteln Ihrer Amtszeit?

Bouffier: Es gab üble Tiefschläge. Denken Sie an den Mord an Walter Lübcke, mit dem ich 40 Jahre befreundet war, an den Tod von Thomas Schäfer, an das Attentat in Hanau, fünf Tage später das Attentat in Volkmarsen. Dann gab es zweieinhalb Jahre Corona, und vor drei Jahren musste ich eine schwere Erkrankung überwinden, das war schon eine Herausforderung.

Gibt es auch wirkliche Freundschaften, die in Ihrer politischen Karriere gewachsen sind?

Bouffier: Ja, ich kann nicht bestätigen, dass es in der Politik keine Freundschaften gibt. Ich habe das Gegenteil erlebt, teilweise seit 40 Jahren. Ich freue mich über sehr freundschaftliche Beziehungen mit Kollegen der Union, aber auch querbeet, aus der SPD und der FDP. Mittlerweile gibt es auch von den Grünen ein paar. Und Bodo Ramelow, er ist wahrscheinlich singulär, was die Linksfraktion angeht.

Sie gelten als der Erfinder von Schwarz-Grün. Hat sich dieses Bündnis inzwischen abgenutzt, sollte die CDU nach neuen Partnern schauen?

Bouffier: Das Entscheidende ist, bei Schwarz-Grün haben Sie die größte Chance, in gesellschaftlich ganz schwierigen Zeiten viele Menschen politisch zu versammeln. Und deshalb gebe ich diesem Bündnis eigentlich die größten Chancen. Auch für die überschaubare Zukunft.

Was könnte Herr Rhein als künftiger Koalitionsführer in Hessen sich eventuell von Ihnen abgucken, um Schwarz-Grün erfolgreich weiter- zuführen?

Bouffier: Ich bin weit davon entfernt, öffentliche Ratschläge zu geben, das braucht er auch nicht. Was man aber sagen kann: Wir haben regelmäßig unsere Koalitionsrunden. Und das hat sich, glaube ich, sehr bewährt. Ich habe nie verstanden, dass andere Koalitionen, etwa in der Bundesregierung, Koalitionsrunden erst dann machen, wenn’s schon brennt.

Wie lange hat es gedauert, bis Tarek Al-Wazir (Grüne) und Sie ein gutes Verhältnis aufgebaut hatten?

Bouffier: Ich glaube, das hatte sich angebahnt, 2012 oder 2013. Wir haben die Koalition sehr sorgfältig verhandelt. Und dann in der Praxis auch bewiesen, dass wir das ernst meinen. Es dauert dann ein bisschen, bis auch eine persönliche Verbundenheit wächst. Das weiß ich nicht mehr genau. Vielleicht nach einem Jahr.

Glauben Sie, dass Tarek Al-Wazir und Boris Rhein als Typen gut miteinander können?

Bouffier: Ja, glaube ich schon. Die kennen einander ja auch schon ziemlich lange, die sind vom Alter her nicht weit entfernt. Ich bin sehr sicher, dass die gut miteinander auskommen. Wobei man sagen muss, der eine ist Frankfurter, und der andere ist Offenbacher – das ist eine gewisse Herausforderung, aber das werden sie hinkriegen. dpa