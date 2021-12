AfD-Parteikollegen heroisieren Impfgegner

Stuttgart. Der an den Folgen einer Corona-Infektion verstorbene Pforzheimer AfD-Landtagsabgeordnete Bernd Grimmer wird auf Facebook vom AfD-Kreisverband Stuttgart „als Held der Freiheit“ bezeichnet. Der ungeimpfte 71-Jährige habe nicht „zum Versuchskaninchen von Pharmalobby und Altparteien degradiert werden“ wollen, heißt es in dem Nachruf. Er habe sich gegen eine Impfung entschieden, „weil für ihn Freiheit wichtiger war“. Man müsse damit rechnen, „dass es noch zu weiteren Todesfällen kommen kann“. Grimmer starb nach einer dreiwöchigen Erkrankung in der Nacht auf Sonntag in einer Klinik.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ähnlich fatalistisch äußert sich auch Thomas Hartung, Pressesprecher der AfD-Fraktion im Landtag, zum Tod des Pforzheimer Stadtrates und Stuttgarter Abgeordneten. „Man kann mit einer Impfung sterben, man kann ohne eine Impfung sterben“, sagt Hartung. Natürlich sei „jeder Tod einer zu viel“, aber er setze auf das Prinzip der „Durchseuchungstheorie“ und würde sowohl Ansteckungen als auch Sterbefälle billigend in Kauf nehmen.

Als Impfskeptiker hatte Grimmer eine klare Position bezogen und immer wieder die Corona-Maßnahmen kritisiert. „Das Corona-Regime hierzulande kann nur noch als krank bezeichnet werden“, schrieb er auf Facebook und sprach vom „Alarmismus“ der Politiker.

Grimmer war 2016 einer von zwei AfD-Abgeordneten, die bei der Landtagswahl ein Direktmandat gewonnen haben. Es setzte sich in Pforzheim durch. Der Volkswirt und wissenschaftspolitische Sprecher seiner Fraktion galt innerhalb der Partei nicht als Scharfmacher. Seine politische Vergangenheit ist eine der Gegensätzlichkeiten: In den 80er Jahren schloss er sich den Grünen an und wurde 1984 erstmals für die Grüne Liste in den Pforzheimer Gemeinderat gewählt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Von Anfang an dabei

Später saß er dort als Mitglied der Unabhängigen Bürger und wechselte dann zu den Rechtspopulisten. In die AfD kam er während der Gründungsphase als euroskeptische Partei noch unter Bernd Lucke. Damals sagte er zur Gefahr einer Radikalisierung: „Genau dafür will ich sorgen, dass wir nicht das Schicksal anderer neuer Parteien erfahren.“ Angesichts des Vordringen des „Flügels“ geriet er mit dieser Position zunehmend in die Minderheit.

Im Jahr 2014 wurde Grimmer AfD-Stadtrat und hatte seither zudem die Funktion des Vorsitzenden der AfD-Fraktion inne. Pforzheims Oberbürgermeister Peter Boch (CDU) würdigt den Verstorbenen als „einen engagierten und versierten Kommunalpolitiker“. Es sei schockierend und bedrückend, „dass ein geschätzter Kollege und Mensch so plötzlich und unerwartet aus unserer Mitte gerissen wurde“.

Im AfD-Kreisverband Pforzheim Enzkreis ist die Bestürzung groß. Co-Vorstandsmitglied Alfred Bamberger spricht von einem großen Verlust und dass Bernd Grimmer, „eine Lücke hinterlasse“, die kaum zu füllen sei. Der 64-jährige Bamberger soll für den Verstorbenen in den Landtag nachrücken. Gegen die Personalie regt sich bereit Widerstand. Die Vorsitzenden der Fraktionen von Grünen, CDU, SPD und FDP forderten am Dienstag die AfD-Fraktion in einer gemeinsamen Mitteilung auf, Bamberger nicht in die Fraktion aufzunehmen. Der Grund: Bamberger habe auf der Facebook-Seite seines Kreisverbands das Anzünden von Flüchtlingsunterkünften mit zivilem Ungehorsam verglichen.