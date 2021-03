Aalen. Als vor fünf Jahren Jörg Meuthen als Spitzenkandidat der AfD zur Großkundgebung im baden-württembergischen Wahlkampf bittet, müssen mehrere Hundertschaften der Polizei die gut besuchte Kundgebung schützen. „Nazis raus, Nazis raus!“ skandieren die zahlreichen Demonstranten. Als Bernd Gögel, der Spitzenkandidat für die Wahl am 14. März, zu einer seiner wenigen Präsenzveranstaltungen im laufenden Wahlkampf in die Stadthalle von Aalen kommt, ist alles ein paar Nummern kleiner. In einem abgesperrten Bereich des Parkplatzes tanzen sich 25 Gegendemonstranten bei Rockmusik warm, drinnen im weitläufig bestuhlten Saal verlieren sich 45 Besucher mit dem Corona-Abstand. Dazwischen haben etwa zwei Dutzend Beamte keine Mühe, die öffentliche Ordnung zu wahren.

Gögel ist keiner, der massenweise Fans oder AfD-Gegner anzieht. Der 66-Jährige war früher mal in der CDU und steht für den konservativ-bürgerlichen Flügel seiner Partei. „Wir denken anders als das Establishment“, grenzt er sich von den vier etablierten Parteien im Landtag ab. Dabei strahlt der Mann im Anzug und mit korrektem Scheitel im Silberhaar das Bürgerliche geradezu aus. In seiner Wahlkampfrede arbeitet sich Gögel an der „gottgleichen Kanzlerin“ ab, die er als „Mutter aller Probleme“ charakterisiert.

Populistische Medienschelte

Das verspricht bei dem männlich dominierten Publikum sicheren Applaus. Auch Kritik an den „gleichgeschalteten Medien“ ist eine Bank: „Wer gegen den Strom schwimmt, ist in den Medien ein Nazi.“ Zustimmender Beifall. Aber er gehört nicht zu den Hetzern, die es in der AfD reichlich gibt. Als ein Besucher von Flüchtlingen schwadroniert, die „trotz Corona ins Land geflogen werden“, sagt Gögel: „Da sollte man vorsichtig sein. Wir machen oft den Fehler, dass wir hyperventilieren.“

Als Politiker ist Gögel ein Spätberufener. Als er 2013 in die AfD eintritt, ist er schon 58. In der jungen Fraktion, die 2016 mit satten 15,1 Prozent in den Landtag einzieht, wird er im Dezember 2017 Vorsitzender, als Meuthen nach Brüssel wechselt. Das Band zum Bundesvorsitzenden hält bis heute. Im AfD-internen Richtungsstreit mit dem völkischen Flügel bekennt Gögel sich klar zu Meuthens Linie, die die Höcke-Leute an die Seite drängen will. Trotzdem unternimmt er immer wieder Versuche, Brücken zum anderen Lager zu bauen. So bewirbt er sich zunächst gemeinsam mit seinem fraktionsinternen Gegenspieler Emil Sänze als Tandem für die Spitzenkandidatur bei der Landtagswahl.

Bei den Mitgliedern fällt das ungleiche Team in der ersten Abstimmung durch. Da hat sich mancher vielleicht an das Jahr voller Streit erinnert, als Gögel und der Bundestagsabgeordnete Dirk Spaniel ab Februar 2019 ein Jahr gleichberechtigte Sprecher des AfD-Landesverbandes waren, ehe sie von Alice Weidel abgelöst werden.

Durch vier Wahlgänge quält sich Gögel, bis er die notwendige absolute Mehrheit erreicht und als Spitzenkandidat für die Landtagswahl feststeht. Ein bemerkenswertes Durchhaltevermögen für einen, der ein paar Monate vorher noch gänzlich gegen die Nominierung eines Spitzenkandidaten war. Nach dem Hin und Her lässt der Sieger offen, ob er nach dem 14. März den Fraktionsvorsitz reklamieren wird. Gögel will erst sehen, wie die neue Abgeordnetenmannschaft aussieht. Da mag der Zerfallsprozess eine Rolle spielen, den die 2016 gestartete Fraktion hinter sich hat. Von ursprünglich 23 Abgeordneten sind nur noch 15 übrig. Manche gingen freiwillig, weil es ihnen zu radikal zuging.

Andere wurden ausgeschlossen, weil sie antisemitischer oder extremistischer Tendenzen verdächtig waren. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Wähler freudestrahlend honoriert, wenn eine Fraktion so einen Aderlass hinter sich hat und immer mal wieder durch Personalien für Schlagzeilen sorgt“, fordert Gögel für die Zukunft mehr Disziplin. Sonst werde es die Partei „über kurz oder lang nicht mehr geben“.

Intern hat Gögel viele Anfeindungen und Attacken ausgehalten. Sogar den Dienstwagen haben ihm seine Gegner strittig gemacht. Einen Misstrauensantrag hat er nur überstanden, weil die Kritiker knapp die erforderliche Zwei-Drittel-Mehrheit verfehlt haben. Eine Mehrheit gegen das von Sänze geführte völkisch-nationale Lager hat er seit dem Putschversuch vom Januar 2019 nicht mehr. Trotzdem hat er durchgehalten und beendet die Legislaturperiode als Fraktionsvorsitzender. „Ich bin Realpolitiker, weniger fundamental“, beschreibt er sich selbst. Aber für die Dauerquerelen zahlt die AfD ihren Preis. Zwischen zehn und elf Prozent liegt sie in Umfragen und ist damit weit weg von ihrem Ergebnis 2016. Die 15 Prozent formuliert Gögel jetzt als Ziel.

Dortmund-Fan

Seine Spedition hat Gögel 2018 verkauft. Er ist in zweiter Ehe verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder und vier Enkel. Er liebt italienische Opern und macht gerne Urlaub in der Provence. Früher hat er selbst Fußball gespielt, heute bekennt er sich als Fan von Borussia Dortmund. Für die körperliche Bewegung sorgt Louis, ein Leonberger. Den großen Hunden bescheinigen Kenner ein „löwenartiges Aussehen“ bei gleichzeitig freundlichem Wesen. Solche Beschreibungen würden Bernd Gögel sicher gefallen.