AfD fordert Joa zu Mandatsverzicht auf

Mainz. Die rheinland-pfälzische AfD-Spitze hat den Landtagsabgeordneten Matthias Joa nach seinem Austritt aus Partei und Fraktion zur Rückgabe seines Abgeordnetensitzes aufgefordert. Joa habe sein Landtagsmandat „als AfD-Kandidat errungen“, heißt es in einer Erklärung von Landesvorstand und Landtagsfraktion. Darin verurteilten sie den Austritt „und die falschen und verleumderischen Aussagen“ des langjährigen AfD-Politikers.

Joa hatte am Wochenende seinen sofortigen Austritt aus der AfD-Landtagsfraktion und der Partei bekannt gegeben und angekündigt, er wolle zunächst parteiloses Mitglied des Landtags bleiben. Joa, der früher der CDU angehörte, erklärte in einem unter anderem an Landtagspräsident Hendrik Hering (SPD) gerichteten Brief, dass für ihn „als Konservativen und Demokraten“ Grenzen in der politischen Arbeit überschritten worden seien. lrs