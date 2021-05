Ärger um Motorräder

Forbach/Karlsruhe. Zum Start der Motorradsaison haben Polizei und ADAC eine Präventions- und Kontrollkampagne gestartet. In Forbach (Kreis Rastatt) enthüllte der ADAC am Freitag das erste von über 200 großflächigen Schildern, die bei Motorradfahrern für eine rücksichtsvollere Fahrweise werben. Die Schilder der Kampagne „Bitte leise!“ verteilen sich auf rund 100 Gemeinden. Die Aktion des Automobilclubs wird vom Innenministerium Baden-Württemberg und der Aktion „Gib acht im Verkehr“ unterstützt. Sie soll Motorradfahrer dazu bringen, verstärkt an Anwohner und Erholungssuchende zu denken, die unter dem Lärm der teils überlauten Maschinen leiden.

Zugleich startete die Polizei ein landesweites Aktionswochenende „Motorrad“: 600 Polizisten nehmen auffällige Motorräder genauer unter die Lupe. Laut Innenministerium geht es auch darum, aufzuklären und zu sensibilisieren. Damit soll zugleich die Sicherheit erhöht und die Zahl der Motorradunfälle gesenkt werden.

Laut wie ein Presslufthammer

Motorradlärm am Wochenende hat aus Sicht des Lärmschutzbeauftragten der Landesregierung, Thomas Marwein, ein Ausmaß angenommen, das nicht mehr hinnehmbar ist. „Es geht so nicht weiter“, sagte er. Ob im Schwarzwald, auf der Schwäbischen Alb oder im Odenwald: „Sobald das Wetter schön ist, sind beliebte Biker-Strecken voll und die Bewohner haben keine Ruhe mehr.“ Wer direkt an der Straße wohne, leide nicht selten unter Lärm von bis zu 100 Dezibel. „Das entspricht einem Presslufthammer. Da kann man nicht mehr auf der Terrasse sitzen. Es ist wirklich schlimm, wie die Leute in den Dörfern darunter leiden.“

Die drastische Verschärfung der Lage führt Marwein zum einen auf deutlich gestiegene Zulassungszahlen bei den Motorrädern in den letzten Jahren zurück, zum anderen auf immer lautere Maschinen. lsw

