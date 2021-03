Großalmerod. Ein. achtjähriger Junge ist beim Spielen auf einem zugefrorenen See in Nordhessen eingebrochen und Stunden später im Krankenhaus gestorben. Taucher hätten das bewusstlose Kind etwa 50 Minuten nach dem Unglück am frühen Montagabend aus dem eiskalten Wasser geborgen, sagte ein Polizeisprecher in Eschwege am Dienstag. Der Junge wurde in lebensbedrohlichem Zustand mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik in Kassel geflogen, dort starb er kurz vor Mitternacht. Seine Eltern wurden seelsorgerisch betreut.

AdUnit urban-intext1

Er war beim Spielen auf der dünnen Eisschicht des Rommeroder Sees bei Großalmerode-Rommerode im Werra-Meißner-Kreis etwa zehn Meter vom Ufer entfernt vor den Augen seines Spielkameraden eingebrochen und hatte sich nicht mehr selbst befreien können. Das andere Kind alarmierte laut Polizei Erwachsene, diese verständigten den Notruf.

Polizei, Rettungsdienst, Feuerwehr und die Deutsche (DLRG) waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Mehrere Taucher suchten nach dem aus Großalmerode stammenden Jungen, auch ein Hubschrauber der Bundespolizei mit Wärmebildkamera war im Einsatz. Lebens-Rettungs-Gesellschaftlhe