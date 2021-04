Abitur mitten in der Pandemie

Wiesbaden. Geöffnete Fenster, noch mehr Platz als üblich sowie Masken und Corona-Tests – für 23 500 Schülerinnen und Schüler sind die schriftlichen Abiturprüfungen am Mittwoch in Hessen unter ganz besonderen Bedingungen gestartet. Kultusminister Alexander Lorz (CDU) zollte dem Prüfungsjahrgang daher auch besonderen Respekt: „Ihr seid nicht der Corona-Jahrgang. Und wenn doch, dann nur im positiven Sinne“, betonte der Minister kurz vor Beginn der schriftlichen Prüfungen. „Denn wer in diesem Jahr das Abitur schreibt, der wird die Prüfungen unter einmaligen Bedingungen gemeistert und sein Können unter Beweis gestellt haben.“

An insgesamt 269 Schulen im Land werden die Prüfungen für das Landesabitur 2021 abgelegt. Alle Prüfungen finden unter den besonderen Corona-Bedingungen mit Abstand- und Schutzmaßnahmen statt. Die Schüler haben die Möglichkeit, sich vorher selbst mit einem Stäbchen auf das Coronavirus zu testen. Wer das nicht möchte, muss eine medizinische Maske tragen.

Prüfungsfächer Mathematik, Englisch, Deutsch und Biologie sind in diesem Jahr die meistgewählten Fächer bei den schriftlichen Abiturarbeiten in Hessen. Es gibt aber auch Schüler, die nicht auf die traditionellen, sondern eher ausgefallene Fächer setzen: So gibt es nach Angaben des Kultusministeriums beim schriftlichen Abitur im Grundkurs Russisch lediglich einen Teilnehmer. In den Grundkursen Italienisch sind es 5, bei Philosophie 7, bei Musik 17 und im Grundkurs Spanisch 25 Schüler. Im Leistungskurs Altgriechisch haben sich 19 Schüler in Hessen in diesem Jahr dafür angemeldet. lhe

Wegen der besonderen Bedingungen erhalten die Prüflinge nach Angaben des Kultusministeriums in diesem Jahr auch zusätzliche Zeit, die sie im Rahmen der Prüfung individuell nutzen können. Die Schulen haben zudem für jedes Prüfungsfach einen zusätzlichen Aufgabenvorschlag erhalten. Damit sollte jede Lehrkraft die Möglichkeit bekommen, vor dem Hintergrund des Kenntnisstands ihrer Schüler eine Vorauswahl zu treffen.

Dass das ein wichtiger Aspekt für die Prüflinge ist, betonte Landesschulsprecher Dennis Lipowski: Sorgen mache den angehenden Abiturienten, dass in manchen Fächern das Detailwissen bei der Vermittlung des Unterrichtsstoffs fehle. Durch den relativ großen Anteil des Präsenzunterrichts sei es zwar geschafft worden, inhaltlich alles für die Abiturprüfungen grob abzudecken, sagte Lipowski der Deutschen Presse-Agentur in Wiesbaden. „An manchen Punkten fehlt halt einfach die Tiefe. Das kann im schlimmsten Fall dazu führen, dass man dann nicht die Punkte holt.“

Trauriger Abschluss

Für die Abiturprüfungen unter Corona-Bedingungen sieht der Landesschulsprecher die Schulen jedoch gewappnet. Die Abschlussklassen hätten relativ viel Präsenzunterricht in der Schule gehabt. „Deswegen kennen wir die Situation ja schon.“ Sicherheitsbedenken seien daher nicht der große Punkt bei den Abiturprüfungen. Für die Schüler sei das Abitur unter diesen Corona-Bedingungen ein trauriger Abschluss. Es habe für den Jahrgang keine Klassenfahrten gegeben. Auf die traditionell große Abifeier müsse verzichtet werden. Das bedrücke und betrübe schon sehr viele Schüler, sagte Lipowski. An seinem letzten Schultag sei er beispielsweise nach der dritten Stunde aus der Schule gescheucht worden. Möglicherweise sei der Tag das letzte gemeinsame Zusammensein gewesen. „Es ist ein trauriger Abschluss des Lebensabschnitts.“

Auch sei noch nicht klar, ob wegen der Corona-Lage die akademische Abschlussfeier nach den Abiturprüfungen stattfinden wird, erklärte der Landesschulsprecher. Dabei werden traditionell allen Schülern zusammen die Abiturzeugnisse überreicht. Jeder hofft, dass es bald wieder weiter gehe und dann halbwegs normal in die Ausbildung oder das Studium gestartet werden könne. Die Landesschülervertretung vertritt die Interessen der insgesamt 800 000 Schüler im Land.

Probleme beim Online-Lernen

Auch der Vorsitzende des Berufsverbands Hessischer Schulpsychologen, Ludger Busch, betonte die besondere Situation für die Abiturienten. Die Abschlussjahrgänge seien zwar gegenüber den jüngeren Schülern privilegiert gewesen, weil sie größtenteils Präsenzunterricht gehabt hätten. Allerdings seien Freizeitaktivitäten, soziale Kontakte und persönliche Treffen eingeschränkt gewesen. „Da hat sicher ein Ausgleich gefehlt“. Das betreffe auch die Arbeit in Lerngruppen und der Austausch mit Gleichgesinnten. Es gehe ja nicht nur um das Inhaltliche, sondern auch um das sozial Stützende in so einer Phase, sagte Busch, der als Schulpsychologe im staatlichen Schulamt in Gießen arbeitet. Natürlich hätten die Jugendliche einen anderen Umgang mit Online-Plattformen und digitalen Kontakten, aber „ich glaube nicht, dass es ein vollwertiger Ersatz ist“. lhe

