Bruchsal. FDP-Politiker Christian Jung aus Bruchsal (Landkreis Karlsruhe) könnte seine Heimat bald für einige Zeit sowohl im Bundestag als auch im baden-württembergischen Landtag vertreten. Der 43-Jährige ist seit 2017 für den Wahlkreis Karlsruhe-Land in Berlin und zieht nach der Landtagswahl am Sonntag über das Zweitmandat für den Wahlkreis Bretten ins neue Parlament in Stuttgart ein. „Ich werde auf jeden Fall in die Landespolitik gehen“, sagte Jung am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Für die Bundestagswahl im Herbst werde er nicht mehr kandidieren.

Der FDP-Abgeordnete Christian Jung bei einer Demonstration in Berlin. © dpa

Obmann in U-Ausschuss

Nur: Ob er vorher sein Bundestagsmandat niederlegt, muss er noch klären. Dafür gibt es mehrere Termine, die es zu berücksichtigen gilt: Die Wahlperiode im Landtag beginnt am 1. Mai. Bundestagswahl ist am 26. September. Dazwischen – vermutlich in den Juni – fällt der Abschluss des Untersuchungsausschusses zur Pkw-Maut im Bundestag, in dem Jung die FDP als Obmann vertritt und Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) mehrfach deutlich kritisiert hat.

Welcher Weg der beste ist, will Jung in den kommenden Wochen klären und sich beraten lassen. „Das konnte ich bislang nicht machen, weil ich ja noch kein Landtagsabgeordneter bin“, sagte er. Zudem habe er mit dem Einzug ins Parlament auch nicht gerechnet, weil die Region eigentlich nicht als liberale Bastion bekannt sei. lsw