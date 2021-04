Abgänge schaffen Spielraum bei Posten

Stuttgart. Wer wird was in der neuen grün-schwarzen Landesregierung? Bei den derzeit laufenden Koalitionsverhandlungen zwischen Grünen und CDU steht diese Frage ganz hinten auf der Agenda. Bevor nicht der Koalitionsvertrag ausgehandelt ist, die Ressorts verteilt und die Zahl der Staatssekretäre austariert ist, werden keine Namen genannt. Entscheidend sind die Schlüsselressorts. Und Spielraum gibt es durch Abgänge.

© dpa

An der Spitze der Regierungsmannschaft steht in jedem Fall der grüne Wahlsieger und Spitzenkandidat Winfried Kretschmann als Ministerpräsident. Auch CDU-Landeschef und Verhandlungsführer Thomas Strobl, seit 2016 Innenminister und Vize-Regierungschef, dürfte in dieser Funktion gesetzt sein. Von Bord gehen einige von Kretschmanns engsten Weggefährten. Finanzministerin Edith Sitzmann, einst von Kretschmann selbst als Nachfolgerin favorisiert, verhandelt zwar noch federführend in Sachen Haushalt und Finanzen. Die erst 58-jährige Freiburgerin hat aber längst ihren Ausstieg zum Ende der Legislatur angekündigt.

Die Frage, wer das Finanzministerium übernimmt, dürfte daher eine zentrale Personalie bei der Regierungsbildung werden. Die Grünen dürften auf dem Haus bestehen, obwohl in den kommenden fünf Jahren Coronakrisen-bedingt vorwiegend Mangel zu verwalten sein dürfte. Wenn der grüne Fraktionschef Andreas Schwarz (Bild) zugreifen wollte, wäre er gesetzt als Finanzminister. Noch ist allerdings offen, ob er nicht doch lieber Chef der Landtagsfraktion und als solcher wichtigster Mann an der Schnittstelle zwischen Regierung und Parlament bleiben möchte.

Auch Umweltminister Franz Untersteller, der ebenfalls noch im grünen Verhandlungsteam Pflöcke einschlägt, verlässt die Landespolitik, in der er seit Jahrzehnten an der Seite von Kretschmann den Aufstieg der Grünen begleitete. Das Ministerium mit den Zuständigkeiten Umwelt, Energie und Klimaschutz dürften die Grünen nicht aus der Hand geben. Als Nachfolger nahe läge André Baumann (48, Bild), seit 2020 Bevollmächtigter des Landes bei der Bundesregierung. Der frühere Nabu-Landesvorsitzende und promovierte Biologe mit Jurastudium war vor seiner Entsendung nach Berlin bereits Staatssekretär im Umweltministerium.

Das Landwirtschaftsministerium wäre ein begehrtes Haus im grünen Portfolio – ist aber auch für die CDU enorm wichtig. Geführt wird es bislang von CDU-Mann Peter Hauk. Der ,,schwarze Peter“ ist bei den Grünen vergleichsweise gut gelitten. Gut möglich, dass das Haus bei der CDU und Hauk im Amt bleibt. Sollte der bisherige CDU-Fraktionschef Wolfgang Reinhart (Bild) in ein Ministerium wechseln und in der Fraktion Platz für einen Generationenwechsel machen wollen, könnte das Justizministerium gut auf den wortgewandten Juristen und Europa-Experten passen. Der dort noch amtierende Minister Guido Wolf spielt in den CDU-Koalitionsverhandlungsteams keine tragende Rolle mehr.

Eine spannende Personalie gibt es in jedem Fall im Kultusministerium. Hier scheidet die unterlegene Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann aus. Obwohl das Ministerium den größten Etat der Landesministerien und die größte landespolitische Gestaltungsmacht hat, hält sich die Lust beider Seiten auf das Haus in Grenzen. Zu oft hat sich der Spruch, dass man mit dem Kultusministerium nur Wahlen verlieren, aber nicht gewinnen könne, schon bestätigt.

Sollten die Grünen doch die Verantwortung übernehmen, ist fraglich, ob sie mit dem Wissenschaftsressort auch das zweite Ressort im Bereich Bildung und Lehre behalten können. Hier gilt aber die grüne Ministerin Theresia Bauer trotz Zulagen-Affären als anerkannte Brücke in die für den Standort Baden-Württemberg so wichtige Hochschullandschaft. (Bilder: dpa)

