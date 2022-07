70 Jahre und kein bisschen leise

Stuttgart. Die Zeiten haben sich geändert, seit Winfried Hermann vor über elf Jahren erster grüner Verkehrsminister in Baden-Württemberg wurde. Damals galt der linke Grüne nicht wenigen im Autoland als „Verkehrsminister“ und selbst bei so manchen Realo-Grünen als Nervensäge. Und heute? Ist der erbitterte Streit um Stuttgart 21 befriedet, E-Autos gehört die Zukunft, es fahren mehr Busse und Bahnen im Südwesten und geradelt wird auch deutlich mehr. Hermann ist mit seiner Verkehrswende und dem Kampf für den Klimaschutz fast schon im Mainstream angekommen – wie die regierenden Grünen insgesamt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Minister könnte nun abtreten, schließlich wird der gelernte Lehrer und späte Vater an diesem Dienstag 70 Jahre alt. Was man ihm nicht ansieht. Der Mann ist agil – und wirkt immer noch so, als gehöre er nicht zur Generation von Winfried Kretschmann, der mit 74 nur gut vier Jahre älter ist als er.

Winfried Hermann mit seinem Fahrrad im Stuttgarter Schloßgarten.

Hermann gewann viel Profil, weil er gegen etwas war. Bekannt wurde er als Bundestagsabgeordneter wegen seines Widerstands gegen Bundeswehreinsätze im Kosovo und in Afghanistan. Für die Grünen waren die Konflikte eine Zerreißprobe. Über 20 Jahre danach herrscht in Europa wieder Krieg. In Deutschland wird kaum kontrovers diskutiert, ob man der Ukraine Waffen liefert, sondern wie schnell. Hermanns Partei ist vorne mit dabei. Der altlinke Grüne wundert sich und sagt: „Ich gehe als Pazifist ins Grab.“ Damit ist er bei den Grünen heute wieder ein Außenseiter.

Mehr zum Thema Politik Verkehrsminister Hermann rüttelt an Schuldenbremse Mehr erfahren Politik Verkehrsminister Hermann rüttelt an Schuldenbremse Mehr erfahren Verkehr Erste E-Fähre auf dem Bodensee Mehr erfahren

Als Verkehrsminister fühlt Hermann sich mittlerweile viel wohler. Stolz ist er auf den Ausbau des ÖPNV und des Radverkehrs. Er freut sich, „dass das heute Themen sind, die fast alle akzeptieren“. Dass seit Beginn seiner Amtszeit rund eine Million Autos mehr im Südwesten unterwegs sind, hört der Grüne nicht so gern. Trotzdem ist er zuversichtlich. „Die Wende ist in Sicht.“ lsw