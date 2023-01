6000 Euro Prämie

Stuttgart. Baden-Württemberg will angesichts der Krise beim Neubau künftig eine Prämie von 6000 Euro an Bauherren für jede fertiggestellte Wohneinheit zahlen. Voraussetzung sei, dass bei jedem Vorhaben mindestens 30 Prozent Sozialwohnungen vorgesehen seien, teilte die baden-württembergische Wohnungsbauministerin Nicole Razavi (CDU) auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart mit. „Wir wollen mit der Realisierungsprämie erreichen, dass preisgedämpfte Wohnungen tatsächlich weiterhin gebaut werden.“ So könne man erreichen, dass zum einen der soziale Wohnungsbau nicht zum Erliegen komme und zum anderen zusätzlicher preisgünstiger Wohnraum entstehe.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Im Südwesten wurden im Jahr 2020 insgesamt 54 093 Sozialwohnungen fertig gebaut, bundesweit waren es 1,12 Millionen. In den vergangenen Jahren wurden die Fördermittel für den preisgünstigen Wohnraum stetig erhöht. Mit der geplanten Prämie soll sowohl die Fertigstellung der Sozialwohnungen als auch die der frei finanzierten Wohnungen unter bestimmten Bedingungen belohnt werden. Razavi sagte: „Wir knüpfen dies aber an die Anforderung, dass diese frei finanzierten Wohnungen über mehrere Jahre hinweg preisgünstig vermietet werden.“ Die Prämie soll rückwirkend zum Start des Jahres zusätzlich zur normalen Förderung ausgezahlt werden.

Baden-Württemberg will den Wohnungs-bau fördern. © Sebastian Gollnow/dpa

Der Südwesten ist nach Angaben eines Sprechers von Razavi das erste Bundesland, das so eine Prämie zahlen will. Die CDU-Politikerin sagte: „Die Situation am Wohnungsbau ist derzeit katastrophal.“ lsw