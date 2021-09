4,8 Millionen Kubikmeter Wasser

Edertal. In der Ferne reckt sich der Herkules im rund 35 Kilometer entfernten Kassel empor – der Ausblick vom Oberbecken Waldeck II des Pumpspeicherwerks Waldeck hoch oben im nordhessischen Nationalpark Kellerwald-Edersee ist beeindruckend und zieht viele Wanderer an. Stephanie Liebscher vom Regierungspräsidium Kassel allerdings ist beruflich hier. Gemeinsam mit ihrem Vorgesetzten Martin Marburger vom Dezernat Oberirdische Gewässer, Hochwasserschutz, Heinz-Martin Möbus vom Hessischen Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) sowie Verantwortlichen des Energie- und Betreiberunternehmens Uniper prüft sie im Rahmen einer Talsperrenaufsicht die „Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit“ der Stauanlagen, wie es in Behördensprache heißt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Um elektrischen Strom zu gewinnen, wird im Pumpspeicherwerk Waldeck Wasser aus der Eder beziehungsweise dem Unterbecken Affolderner See über Druckrohre in zwei Oberbecken gepumpt, das in Belastungsspitzen durch große Fallrohre wieder hinabstürzt. Danach strömt es durch Wasserturbinen und erzeugt Strom. Zusammengerechnet können die beiden Kraftwerke bis zu 620 Megawatt elektrische Leistung liefern. „Damit könnte eine Stadt wie Frankfurt etwas länger als einen Tag versorgt werden“, sagt Uniper-Betriebsleiter Jörg Lingelbach.

Mit Messbecher und Stoppuhr

Neben engmaschigen Kontrollen durch den Betreiber Uniper werden die Stauanlagen einmal jährlich behördlich überprüft. Dazu geht es im Einlaufbauwerk des Oberbeckens zunächst etwa 18 Meter und gut 100 Stufen in die Tiefe. Im Sicherheitsbericht, den Uniper zuvor vorgestellt hat, gab es keinen Hinweis auf Auffälligkeiten. „Es kommt selten vor, dass an Stauanlagen im Regelbetrieb etwas passiert“, erläutert Liebscher. Störfälle gebe es kaum, weil die Anlagen gut überwacht seien. „Das hat schon alles seinen Grund“, sagt sie.

Tief unten im Einlaufbauwerk, von dem aus das Wasser weitergeleitet wird, ist es ein wenig klamm. Trocknungsgeräte senken die Luftfeuchtigkeit. Unterhalb des Oberbeckens Waldeck II, das 4,8 Millionen Kubikmeter Wasser aufnehmen kann, kontrollieren Lingelbach und die Stauwärter, wie viel Sickerwasser aus den Drainagerohren austritt. Sonden messen das stetig digital. Der Stauwärter greift zusätzlich zu Messbecher und Stoppuhr. Das macht er wöchentlich, berichtet er. „Da sehen wir, wo die Badewanne undicht ist“, erläutert Marburger. Denn wenn sie undicht ist, leidet ihre Stabilität.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Beim Oberbecken Waldeck II ist nur eines der Rohre leicht feucht. „Bei einer Austrittsmenge von 0,8 Litern pro Sekunde gäbe es eine Warnung“, erklärt Lingelbach. „Dann wäre der Messbecher innerhalb einer Sekunde vollgelaufen.“

Auch die Fallschütze funktionieren einwandfrei. Innerhalb weniger Sekunden schließen die schweren Stahlklappen, die sicherstellen sollen, dass kein Wasser unkontrolliert nach oben oder unten fließen kann. Um die Fallschütze des etwas tiefer gelegenen Oberbeckens Waldeck I zu schließen, setzen sich die großen Zahnräder und Drahtseilwinden im Einlaufbauwerk ächzend in Gang. „Die Technik hier ist alt, aber sie funktioniert“, sagt der Stauwärter. Bereits ab 1929 wurden dieses Kraftwerk und Oberbecken gebaut. Im Laufe der Zeit sind Teile modernisiert worden, aber im Kern wird dort noch die alte Technik verwendet. Stephanie Liebscher ist zufrieden. „Läuft alles gut“, sagt sie. Auch am Unterbecken Affoldern, dessen Wasser zu den Zeiten, in denen wenig Strom verbraucht wird, in die zwei Oberbecken gepumpt wird, gibt es keine Beanstandungen.

Abschließend kontrollieren Liebscher, Marburger und Möbus noch den Damm. „Wir überprüfen, ob die Grasnarbe geschlossen ist, ob sich Jungbäume angesiedelt haben, die mit ihren Wurzeln dem Damm schaden könnten, und ob es Wühltiere gibt, die Schäden hervorrufen könnten“, erklärt Liebscher. Doch bis auf ein paar Büsche, die zurückgeschnitten werden müssen, gibt es nichts zu beanstanden. Und eine Maus, die über die Wiese unterhalb des Damms huscht, schnappt sich ein Falke. Der hatte auf seine Beute auf einer der Ansitzstangen gewartet, die Uniper dort aufgestellt hat, um die gegen Wühltiere nützlichen Greifvögel anzulocken. lhe