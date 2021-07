34 Infizierte durch Nacht im Club

Karlsruhe. Nach einem Corona-Ausbruch in einem Karlsruher Nachtclub zählt das Gesundheitsamt inzwischen 34 Infizierte. Nach Angaben der „Badischen Neuesten Nachrichten“ haben sich 25 Menschen am 2. Juli vor Ort angesteckt. Sieben Infektionen seien Infektionen der „zweiten Generation“, heißt es. Wie die „Stuttgarter Nachrichten“ berichten, wird das „Topsy Turvy“ als Bar betrieben, weshalb Gäste nach den aktuell geltenden Corona-Regeln keine Testnachweise vorlegen mussten.

Zwei Personen sollen den Ausbruch verursacht haben. Eine von ihnen sei Reiserückkehrerin aus Mallorca gewesen. Viele Clubbesucher hätten falsche oder unvollständige Angaben gemacht, so das Gesundheitsamt. Im Club sollen an dem Abend insgesamt rund 200 Menschen gewesen sein. Die meisten der etwa 120 Gäste, von denen Kontaktdaten vorliegen, seien inzwischen erreicht worden, so ein Sprecher des Landratsamts. lsw/julb