3000 Plätze in Wohnheimengeschaffen

Wiesbaden. In Hessen stehen rund 16 800 staatlich geförderte Wohnheimplätze für die insgesamt rund 224 000 immatrikulierte Studierenden zur Verfügung. Somit haben rund 7,5 Prozent aller Studierenden einen Zugang zu einem Wohnheimplatz. Das teilten Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) und Wissenschaftsministerin Angela Dorn (Grüne) am Freitag in Wiesbaden mit. Obwohl in allen elf hessischen Hochschulstädten die Anzahl an Wohnheimplätzen gestiegen sei, reiche das Angebot noch längst nicht aus. „Unser Ziel ist, mittel- bis langfristig rund zehn Prozent der Studierenden einen Platz in einem vom Land geförderten Wohnheim anbieten zu können,“ sagten Dorn und Al-Wazir.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Seit 2010 wurden in Hessen rund 3000 neue und vom Land geförderte Wohnheimplätze für Studierende geschaffen. Dafür seien in den vergangenen elf Jahren rund 150 Millionen Euro an Fördergeldern geflossen. Für weitere 1000 Wohnheimplätze seien die Gelder bereits bewilligt worden.

Rund 280 Euro Warmmiete

Wohnheime sind für viele Studierende die einzig bezahlbare Möglichkeit. © dpa

Laut des Deutschen Studentenwerks sind seit 2013 in Hessen die Wohnheimplätze um 18,5 Prozent gestiegen (Stand Wintersemester 2019/20). Das Land verbucht im Bundesvergleich somit die höchste Zunahme. Am meisten Wohnraum wurde demnach in Frankfurt und Darmstadt gefördert. Die Landesregierung stellte für Frankfurt Fördermittel für 1294 Studierendenwohnungen bereit, wovon bereits 761 fertiggestellt wurden. In Darmstadt wurden demnach 1201 Plätze gebaut und gefördert.

Auch in anderen Hochschul- und Universitätsstädten sind neue Wohnheimplätze hinzugekommen – etwa in Fulda (84), Geisenheim (27), Gießen (253), Kassel (260), Marburg (140), Offenbach (59) oder Wiesbaden (211). Die Miete für einen Platz in einem Studierendenwohnheim liegt im Durchschnitt aller Wohnformen in den Anlagen der hessischen Studierendenwerke bei rund 280 Euro Warmmiete inklusive Nebenkosten. lhe/her

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2