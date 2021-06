13 Milliarden Euro Hilfen für Firmen

Wiesbaden. Seit Beginn der Corona-Pandemie sind von Bund und Land gut 13 Milliarden Euro zur Unterstützung hessischer Unternehmen und Soloselbstständiger geflossen. Das teilten Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) und Finanzminister Michael Boddenberg (CDU) am Freitag in Wiesbaden mit. Inzwischen nehme die Wirtschaft erkennbar wieder an Fahrt auf, erklärte Al-Wazir. „Die dritte Infektionswelle ist gebrochen, und in diesem Quartal werden wir positive Konjunkturzahlen sehen.“

751 000 eingereichte Anträge

Für den Sommer könne man mit einem deutlichen Schub rechnen, für den Herbst bestehe die Chance, das Vorkrisenniveau zu erreichen, sagte Al-Wazir. Die Arbeitslosigkeit sei diesen Mai nicht nur im Monats-, sondern erstmals auch wieder im Jahresvergleich gesunken, die Anzeigen zur Kurzarbeit seien weiter zurückgegangen. Die Summe der Corona-Hilfen von 13 Milliarden Euro umfasst Zuschüsse, Darlehen, Kredite, Bürgschaften und zum größten Teil steuerliche Erleichterungen. „Das hat vielen hessischen Betrieben geholfen, die beiden Lockdowns zu überstehen“, sagte Boddenberg. Die Hilfen gehen auf rund 751 000 Anträge zurück.

Boddenberg und Al-Wazir warnten jedoch davor, die Krise voreilig für beendet zu erklären: Das Virus bleibe gefährlich, „und die Folgen der vergangenen Monate werden uns lange beschäftigen“. Deshalb würden Hilfsangebote für Unternehmen vorerst beibehalten. „Unser Ziel bleibt weiterhin, möglichst alle gesunden Firmen mit tragfähigem Geschäftsmodell im Markt zu halten“, erklärten die Minister. Die Hilfen hätten dafür gesorgt, dass in unzähligen Fällen die dringend notwendige Zahlungsfähigkeit von Unternehmen erhalten geblieben sei, sagte Boddenberg lhe