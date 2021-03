Wiesbaden. Mit der Corona-Pandemie hat sich auch der Schulunterricht massiv geändert. Statt die Schulbank zu drücken müssen viele digital von zu Hause arbeiten. Aktuell nutzen hierfür nach Auskunft des hessischen Kultusministeriums 1264 Schulen das seit Ende vergangenen Jahres zur Verfügung stehende Schulportal Hessen. Darunter seien 591 Grundschulen, 540 weiterführende Schulen und 98 Förderschulen, heißt es in einer Antwort des Ministeriums auf eine Kleine Anfrage der AfD. Das seien 91 Prozent der weiterführenden und gut die Hälfte der Grund- und Förderschulen. Das Land stelle hiermit eine Online-Plattform zum Arbeiten und Lernen kostenfrei zur Verfügung.

Fragen über Messenger stellen

AdUnit urban-intext1

„Aktuell verfügen rund 490 000 Lernende und 62 000 Lehrende über ein Benutzerkonto im Schulportal“, heißt es in der Antwort von Kultusminister Alexander Lorz (CDU). Die Plattform werde kontinuierlich weiterentwickelt. Im Haushalt 2021 seien 1,75 Millionen Euro für die Weiterentwicklung und 1,65 Millionen Euro für den Betrieb bereitgestellt. Mit dem Portal können Schülerinnen und Schüler alle Arbeitsaufträge in den verschiedenen Unterrichtsfächern abrufen. Über eine Messenger-Funktion können Fragen an Lehrer oder andere Schüler gestellt werden. Im Internet ist eigens ein Film eingestellt, wie das alles funktioniert. Benötigt werden dem Ministerium zufolge ein Internetanschluss und Computer, Tablet oder Notebook.

Wegen der Corona-Pandemie wird derzeit an den Schulen für die Klassen 1 bis 6 Wechselunterricht angeboten. Nur die jeweiligen Abschlussklassen bekommen vollständigen Präsenzunterricht. Die Jahrgangsstufen 7 bis 11 lernen im Distanzunterricht, also zu Hause im sogenannten Homeschooling. lhe