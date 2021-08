12 Badetote in Hessen

Wiesbaden/Stuttgart/Mainz. In Hessen ist die Zahl der Badetoten im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Zwischen Januar und Juli (Stichtag 21. Juli) seien mindestens 12 Menschen ertrunken. Das sind fünf Badetote weniger in Hessen als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Das teilte die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) am Donnerstag mit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In Baden-Württemberg sind in dem gleichen Zeitraum mindestens 23 Menschen ertrunken. Damit ist dort ein Mensch mehr auf diese Weise ums Leben gekommen als zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres. Es gab dabei deutlich mehr männliche als weibliche Opfer in Baden-Württemberg. Zwölf der Menschen kamen laut DLRG in den Seen des Südwestens um, neun ließen ihr Leben in Flüssen. Zwei Menschen starben in anderen Gewässern, wie eine DLRG-Sprecherin sagte. In Rheinland-Pfalz sind in den ersten sieben Monaten dieses Jahr drei Menschen bei Badeunfällen ums Leben gekommen. Das waren drei weniger als im Vorjahreszeitraum.

Bundesweit starben in den ersten sieben Monaten des Jahres mindestens 184 Menschen. Das waren vier Todesfälle weniger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Mit mindestens 29 Toten kamen die meisten Menschen in den Gewässern Bayerns um. Baden-Württemberg folgt auf Rang Zwei mit 23 Badetoten.

„Die Zahl der Ertrunkenen ist zumeist sehr wetterabhängig. Das spiegelt sich in den erfassten Zahlen besonders mit Blick auf den Sommer wider“, erklärte DLRG-Präsident Achim Haag in Bezug auf die deutschlandweiten Zahlen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Unfälle eher an Seen und Flüssen

Die meisten Unfälle in der Bundesrepublik ereignen sich laut DLRG an ungesicherten Badestellen im Binnenland. Über 75 Prozent der Badetoten starben in Seen und Flüssen. „An Flüssen und Seen sind in den wenigsten Fällen Rettungsschwimmer im Einsatz“, erklärte DLRG-Präsident Achim Haag. Oft würden Badeverbotschilder nicht ausreichen. „Wir betonen daher immer wieder unsere Bereitschaft, mit Kommunen oder Landkreisen zusammenzuarbeiten, um die Binnengewässer ein Stück sicherer zu machen.“

Auffällig ist auch der Geschlechtervergleich: Bundesweit waren 79 Prozent aller Badetoten männlich. Hauptgründe für das Ertrinken sind laut DLRG vor allem das Baden an unbewachten Abschnitten, Leichtsinn, Selbstüberschätzung und der Einfluss von Alkohol. dpa