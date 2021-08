Berlin/Kabul (dpa) - Die zweite Bundeswehrmaschine für die Evakuierungsaktion in Afghanistan ist auf dem Flughafen in Kabul gelandet. Das sagte Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) am Dienstag in Berlin.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

© dpa-infocom, dpa:210817-99-872045/1