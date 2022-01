München (dpa) - Der Illustrator und Künstler Ali Mitgutsch ist tot. Der Wimmelbuch-Schöpfer sei am Montagabend im Alter von 86 Jahren in München gestorben, teilte sein Freund und Biograf Ingmar Gregorzewski am Dienstag unter Berufung auf die Familie des Verstorbenen mit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

© dpa-infocom, dpa:220111-99-673037/1