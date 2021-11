Bremen (dpa) - Die Präses der westfälischen Kirche, Annette Kurschus, ist zur neuen Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) gewählt worden. Das teilte die EKD-Synode am Mittwoch in Bremen mit.

