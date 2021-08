Tokio (dpa) - Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo hat bei den Olympischen Spielen in Tokio die Goldmedaille gewonnen. Die 27-Jährige sprang am Dienstag in ihrem letzten Versuch 7,00 Meter und setzte sich damit vor der Amerikanerin Brittney Reese und Ese Brume aus Nigeria durch.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

© dpa-infocom, dpa:210803-99-677040/1