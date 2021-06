Washington (dpa) - US-Präsident Joe Biden will Kanzlerin Angela Merkel im Juli im Weißen Haus empfangen. Merkels Besuch in Washington sei für den 15. Juli geplant, teilte das Weiße Haus am Freitag mit.

