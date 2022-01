New York (dpa) - Der Rockmusiker Meat Loaf ist tot. Das teilte der Agent des US-Musikers dem Branchenblatt «Deadline» unter Berufung auf die Familie des 74-Jährigen in der Nacht zum Freitag (Ortszeit) mit; auch in einem Post auf der verifizierten Facebook-Seite des Musikers wurde über dessen Tod informiert.

© dpa-infocom, dpa:220121-99-794795/1