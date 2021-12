New York (dpa) - Die US-amerikanische Schriftstellerin Joan Didion ist am Donnerstag im Alter von 87 Jahren in New York gestorben. Das bestätigte der Verlag Knopf Doubleday der Deutschen Presse-Agentur.

© dpa-infocom, dpa:211223-99-493018/1