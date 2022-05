Hanau. Nach dem Tod von zwei Geschwistern in der Innenstadt von Hanau hat die Polizei den gesuchten Tatverdächtigen in Frankreich festgenommen. Es handele sich um den Vater der Kinder, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Hanau am Samstag. Die Kinder waren am Mittwochmorgen gefunden worden.

© dpa-infocom, dpa:220514-99-287386/1

