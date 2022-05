Bremerhaven. An einer Schule in Bremerhaven ist am Donnerstag geschossen worden. Ein Mensch sei verletzt worden, sagte eine Polizeisprecherin. Ob es sich dabei um ein Kind oder eine erwachsene Person handelte, war zunächst unklar.

© dpa-infocom, dpa:220519-99-349880/1

