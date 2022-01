Berlin (dpa) - Die Bundestagsabgeordnete Ricarda Lang ist beim Online-Parteitag der Grünen am Samstag zur neuen Parteivorsitzenden gewählt worden. Das Ergebnis muss noch per Briefwahl bestätigt werden, was bis Mitte Februar geschehen soll.

