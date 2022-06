Saarbrücken. Nach den Schüssen auf Polizisten in Saarbrücken ist der mutmaßliche Täter leblos in einer Wohnung entdeckt worden. Das teilte die Polizei am Freitag via Twitter mit.

© dpa-infocom, dpa:220603-99-537978/1

