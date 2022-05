New York. Der Schütze von Buffalo hat Polizeiangaben zufolge mindestens zehn Menschen getötet. Zudem seien drei Personen in dem Supermarkt in der Stadt im US-Bundesstaat New York verletzt worden, sagte Polizeichef Joseph Gramaglia am Samstag.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

© dpa-infocom, dpa:220515-99-291014/1

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2