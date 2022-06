Berlin. Der gesetzliche Mindestlohn in Deutschland steigt am 1. Oktober auf 12 Euro. Das beschloss der Bundestag am Freitag in Berlin.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

© dpa-infocom, dpa:220603-99-535676/1

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2