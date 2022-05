Cannes. Die Goldene Palme des Filmfestivals Cannes geht an den Film «Triangle of Sadness» des schwedischen Regisseurs Ruben Östlund. Das gab die Jury am Samstagabend bekannt.

© dpa-infocom, dpa:220528-99-465811/1

