Berlin (dpa) - Das Drama «Quo Vadis, Aida?» von Jasmila Žbanić über das Massaker in Srebrenica wird als bester europäischer Film des Jahres ausgezeichnet. Das gab die Europäische Filmakademie am Samstagabend in Berlin bekannt.

© dpa-infocom, dpa:211211-99-348470/1